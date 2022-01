La presentación de Santiago Escobar como nuevo director técnico de Universidad de Chile no soló tuvo al colombiano hablando sobre los distintos desafíos que se vienen para él en la banca, ya que con la presencia del gerente deportivo Luis Roggiero y el presidente de Azul Azul Michael Clark, también cayó una pregunta que era de esperarse.

Y es que el mandamás de la concesionaria fue consultado al respecto de las polémicas salidas que tuvieron Joaquín Larrivey y Ramón Arias del Centro Deportivo Azul, quienes tras una larga teleserie no fueron renovados por la institución a pesar de ser parte de los rendimientos destacados del equipo.

Instancia donde aprovechó de romper el silencio y explicar todo lo sucedido con el ariete argentino y el zaguero uruguayo: "Nosotros creemos que los clubes se deben administrar de la manera más profesional, para que crezcan y se desarrollen", comenzó el timonel del Romántico Viajero.

"Hablar de renovar un contrato debe hablarse al final del año, cuando hayan todos los elementos. Cuando nos hicimos cargo del club a mitad de año, se nos hizo presente la necesidad de renovar a Arias y Larrivey por la importancia para el club", continuó Clark para seguir revelando detalles.

"No estábamos de acuerdo de hablar a esa altura del año, pero dada la importancia en cancha hicimos una excepción y le hicimos una oferta en ese momento. Tuvieron su oferta por escrito, a mi juicio eran buenas por el esfuerzo del club, no bajábamos las condiciones económicas", continuó.

Tras eso, Clark reconoció abiertamente y sin pelos en la lengua que "esas ofertas no fueron aceptadas, y si lo hubiesen hecho serían parte del plantel 2022. Si no se renovó, fue porque lo mejor para el club era que lo mejor no se hiciera".

Para quien dedicó parabras exclusivas fue para Joaquín Larrivey, que tras su salida del club habló con diversos medios y dejó en claro, entre otras cosas, que no entendía su salida del equipo, y Clark contestó con todo al ariete, que todavía debe estar analizando ofertas para seguir su carrera.

“Hay minutos en que uno pasa por buenas o malas performance, por eso es mejor evaluar siempre a final de temporada. Nadie está por sobre el club, y si los estamentos técnicos deciden que un jugador no debe seguir, eso es lo que debemos implementar", disparó para cerrar.