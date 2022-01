Universidad de Chile trabaja en su pretemporada con miras al Campeonato Nacional y la Copa Chile 2022. Los Azules se levantan luego de haber estado a un paso del descenso, mostrando una cara totalmente distinta a la que dejaron el año pasado.

Reflejo de ello fue lo hecho ante Boca Juniors, donde estuvieron en ventaja y dejaron ver parte de lo que será su juego en esta campaña. Uno de los nombres que llegó para sacar adelante la tarea es Ronnie Fernández, quien se estrenó en las redes con un golazo ante los Xeneizes.

En conversación con LUN, el delantero habló de lo que fue su llegada al club y dejó claro que quiere demostrar su talento antes que solo hablar. "Espero ganarme el cariño de la gente por lo que entrego en la cancha y no por el verso".

Fernández también dio detalles de cómo se gestó su llegada a la U. "Este tipo de cosas no las comento ni hablo con nadie hasta cuando se concretan. Entonces, nadie sabía de esto en mi entorno familiar. Mi señora fue la primera en saber, porque me vine a hacer los exámenes escondido. Mis papás no tenían idea y tampoco amigos que son de la U, quienes estaban desesperados porque escuchaban noticias y yo, la verdad, me desconecté del mundo, no tuve comunicación con nadie".

El ex Santiago Wandereres no se quedó ahí e insistió en el punto. "Hubo mucho revuelo cuando se mencionó a Colo Colo y por eso no quise hablar con nadie. Cuando estaba más avanzado el tema y firmé, les conté a mis papás. Suelo ser muy reservado e intento cuidar mucho las negociaciones porque mientras no firmes son solamente palabras".

De hecho, Fernández reveló que dos ex jugadores de la U lo animaron a aceptar la oferta. "El Chueco (Eugenio Mena) es una gran persona y me habló inmediatamente. También el Seba Ubilla. Me decían que tenía que llegar a la U, que sería feliz y que iba a caer parado. Y si llegaba la posibilidad, que no lo dudara. He reibido mucho apoyo y de todo el mundo".

Su temor antes de firmar con la U

Ronnie Fernández quedó libre tras su polémica salida de Santiago Wanderers. Y una vez tuvo la oferta desde Universidad de Chile, no solo pensó en la parte buena, sino también en lo malo que se podía encontrar y más luego de haber vivido algo similar a lo de los Caturros como el casi descenso a la Primera B.

"Si bien se vivieron momentos amargos hace poco, se siente un ambiente de hacer bien las cosas. Se me ha recibido muy bien. Es como si llevara mucho tiempo en el club. Esperaba encontrarme con otras cosas", señaló.

Consultado por lo que pensaba ver, Fernández se sinceró. "Con un camarín lleno de egos y cosas que, a veces, entorpecen en el crecimiento del equipo. Por el contrario, hay mucha humildad en el trabajo. Estoy feliz. Me imaginaba que mi llegada podía ser no muy grata. O encontrar un camarín más cerrado y que podría recibirme de otra manera por el carácter que tengo, pero todo ha sido muy positivo".

Finalmente hizo una reflexión sobre cómo su actitud enamora a los hinchas de la U. "Me he dado cuenta de que mientras un jugador tiene más calidad en su carrera es una mejor persona. Cada vez hay que ser más profesional y eso significa entregarse ciento por ciento. Habrá errores, sin duda, pero la intensidad, las ganas, la energía que uno ve en lso entrenamientos son para ilusionarse", cerró.