La jugada apuesta de Thomas Rodríguez: "Rápidamente estaremos peleando el campeonato”

En Universidad de Chile quieren dejar en el olvido la derrota del Superclásico y durante la semana el plantel liderado por Rafael Dudamel se han mentalizado en conseguir los tres puntos ante Santiago Wanderers, elenco que aún no celebra un triunfo por el Campeonato Nacional.

En ese contexto, el atacante Thomas Rodríguez conversó con el sitio oficial de la U sobre el presente del equipo y afirmó que “la semana comenzó bien, dimos vuelta la página, el grupo está muy unido como estuvo siempre y estamos trabajando de gran manera para poder llevarnos los puntos en el próximo partido”.

En la misma línea, agregó que “el equipo va encontrando el juego que está buscando, no van muchas fechas y faltan algunas cosas que mejorar. Tuvimos la oportunidad de ganar en La Serena, donde creo éramos justos ganadores y por una situación rara no pudimos traer la victoria”.

“El equipo va encontrando funcionamiento y teniendo en cuenta que esto es muy largo, no tengo duda que rápidamente vamos a estar peleando el campeonato en las primeras posiciones y mantenernos ahí”, complementó.

Al ser consultado por los pocos puntos que han sumado en esta temporada, expresó que “van pocas fechas para sacar una conclusión de quién va primero, somos uno de los pocos que tenemos un partido menos, seguramente sacaremos provecho. La idea es ganar el próximo partido y empezar a estar en los primeros puestos rápidamente”.

Finalmente, sobre los caturros, sentenció que “es un rival que no consiguió buenos resultados, no se le está dando en ese sentido, pero tiene jugadores jóvenes muy interesantes y tendremos que poner el 100%. No tengo duda que con el funcionamiento del equipo vamos a conseguir los tres puntos”.

Recordemos que el partido entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers está programado para este lunes a las 20:30 horas, y que podrás seguir toda la actualidad Azul, la previa, el encuentro y post-partido junto al equipo de RedGol.