Baja de último minuto en la U: Nahuel Luján se lesiona y se pierde el estreno ante Huachipato

Este sábado Universidad de Chile se estrena ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2021. Sin embargo, el técnico Rafael Dudamel no podrá contar con uno de sus refuerzos, pues se lesionó en el entrenamiento de este jueves.

Según el reporte de TNT Sports, el argentino Nahuel Luján sufrió un esguince grado 2 en su tobillo izquierdo y quedó descartado para enfrentar a los Siderúrgicos. A pesar de los problemas físicos, el futbolista pidió ser considerado.

“La citación aún no está y este esguince grado 2 lo tuvo hoy en el entrenamiento y lo tiene con mucho dolor al jugador. La información que manejo es que no va a sumar minutos este fin de semana. No quiero descartar que esté citado o no, pero desde ya me dicen que Dudamel ya conversó con el futbolista y no será considerado para el compromiso”, mencionó el periodista.

De esta manera, según la información que maneja RedGol, la más posible formación de la U para enfrentar a Huachipato inicia con: Fernando De Paul en el arco; Jonathan Andía León, Luis Casanova, Ramón Arias y Marcelo Morales en defensa; Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza, Marcelo Cañete en el mediocampo; Simón Contreras, Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez en delantera.

Cabe mencionar que el partido entre Azules y Acereros está programado para este sábado 3 de abril a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, y podrás seguir toda la previa, el encuentro y post-partido junto a RedGol.