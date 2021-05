Históricos critican el nivel futbolístico de la U: “No hay un jugador que se ponga el equipo al hombro”

La derrota de Universidad de Chile a manos de Everton por el Campeonato Nacional volvió a generar un manto de dudas sobre el rendimiento del equipo. En ese contexto, tres históricos Azules evidenciaron su disconformidad con el equipo y apuntaron sus críticas al sistema de juego de Rafael Dudamel y la falta de confianza en los futbolistas.

En conversación con El Mercurio, Víctor Hugo Castañeda, ex jugador y técnico de la U, expresó que “a los jugadores nuevos les ha costado mucho adaptarse a la U, y ya con varias fechas jugadas empiezo a dudar si van a llegar a rendir como corresponde. Hay que darles un poco más de tiempo. Está bien, el equipo venía con una racha de dos triunfos, pero no jugaba bien. Los hinchas no se sienten identificados con la forma de jugar”.

En la misma línea, complementó que “no sé si con un técnico nuevo la U va a dar más, no hay un futbolista que se ponga el equipo al hombro y que resuelva momentos complicados dentro de la cancha”.

Por su parte, Héctor Hoffens vaticinó que, si la U sigue jugando de esta manera, lo más seguro es que vuelva a pelear el descenso: “No hay sistema, estilo o siquiera mística. De seguir así la U se puede complicar en la tabla”.

Finalmente, Sandrino Castec fue categórico, porque ya habla de la salida de técnico venezolano y apunta que la nueva dirección técnica “debe enfocarse en recuperar la confianza de los jugadores”.

Cabe mencionar que el próximo encuentro de Universidad de Chile será ante Audax Italiano, uno de los líderes del Campeonato Nacional. Y este partido está programado para el lunes 31 de mayo a las 20:30 horas.