La confesión de Joaquín Larrivey: “Se entiende el mensaje de Dudamel, a veces es difícil llevarla a cabo”

Este domingo Universidad de Chile tiene un complicado encuentro como visita ante Deportes Antofagasta, por la séptima fecha del Campeonato Nacional. Y en la previa del partido Joaquín Larrivey admitió que entienden el mensaje de Rafael Dudamel, pero que a veces es complicado llevarlo al terreno de juego.

“Sí, se entiende. Lo que pasa que a veces es difícil llevarlo a cabo. Los rivales también juegan o dentro de un mismo partido hay jugadores, en los que me incluyo, que no estamos siendo lo regulares que somos. Hay que ir mejorando partido a partido”, confesó el delantero a La Tercera.

En la misma línea, complementó que “tengo la esperanza que aún no hemos llegado a nuestro techo y mejorando todo lo que tenemos que mejorar, pienso que estaremos un poco más arriba peleando el torneo”.

Sumado a esto, se refirió a la salida de Walter Montillo y cómo afectó esta situación a su baja de rendimiento en las últimas fechas del torneo: “Me influyó porque para mí es un amigo. Lo que más quería era poder compartir un año más con él. Aparte, sentía que futbolísticamente tenía mucho que entregar al equipo, nos estábamos entendiendo bien”.

Joaquín Larrivey viene de marcar en la victoria sobre Santiago Wanderers. (FOTO: Agencia Uno)

“Influyó en mí su momento, pero no tiene que ver exclusivamente. El mayor grado de responsabilidad de mi bajón fue mío. Me hubiese gustado seguir compartiendo con Walter como amigo y compañero, pero también soy consciente que el fútbol es así, no siempre pasa lo que uno quiere. Hay que saber dar vuelta la página”, agregó.

Y sobre la comparación de Montillo con el juego de Marcelo Cañete, comentó que “Si bien juegan en posiciones similares, o en la misma posición, son jugadores distintos. Querer tapar un jugador con otro que no son iguales, no pasan el mismo momento, es difícil. No se debe comparar (…) Marcelo es un jugador extraordinario que seguramente nos va a ayudar a todos los que lo rodeamos a ser mejores. Tengo la esperanza de que Cañete me ayude a hacer muchos goles. Seguro será un gran aporte”.

Por último, se le preguntó cuánto tiempo se debe esperar para ver la mejor versión de esta U: “Esperemos que ya, que ya. No sé cuánto tiempo, pero depende de muchos factores. El tiempo en los clubes grandes no existe; existe el ahora y ese ahora es el partido de Antofagasta. Ojalá podamos mostrar nuestra mejor versión”, sentenció.

Recordemos que el partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile está programado para las 15:30 horas de este domingo, y que podrás vivir toda la previa, el encuentro y post-partido junto al equipo de RedGol.