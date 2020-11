Sebastián Pinto reconoce que el plantel de la U le hizo la cama a Salvador Capitano: "Si no, no se iba nunca"

En 2007 Universidad de Chile contrató al argentino Salvador Capitano como nuevo DT para tomar el lugar de Gustavo Huerta, pero el técnico recién llegado duró apenas seis partidos y fue destituido por mal rendimiento.

La U partió ese Torneo de Apertura con victoria ante Universidad de Concepción, pero perdió ante Puerto Montt, empató con La Serena, cayó ante Deportes Concepción, igualó frente a la UC y fue derrotado por Cobreloa.

En conversación con Círculo Central de La Red, el ex delantero Sebastián Pinto, hijo del periodista Carlos Pinto, reconoció que el plantel azul “le hizo la cama” a Capitano.

Salvador Capitano en la banca de Universidad de Chile. Le hicieron la cama por malo.

“No sé cómo llegó Salvador Capitano a Universidad de Chile. Ese fue un momento en que la U solita se metió en un problema. Y no sé de dónde salió ese técnico”, dijo el otrora Tanque.

Pinto sentenció que “ese DT era complicado, no pasaba nada con él. Si no le hacíamos la cama no se iba nunca”.

Capitano fue parte de la U bajo la dirección del síndico de quiebra José Manuel Edwards. Tras la partida del argentino la banca del Chuncho fue tomada por Jorge Lulo Socías.