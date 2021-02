Walter Montillo a 90 minutos del retiro: “Estoy ansioso por saber cómo será mi último partido con la U y si podré disfrutarlo”

Horas de muchas emociones está empezando a vivir Walter Montillo, porque este sábado ante Deportes Antofagasta puede jugar su último partido vistiendo la camiseta de Universidad de Chile y en el profesionalismo.

En ese sentido, el volante argentino conversó con el programa ESPN Nexo Chile sobre esta situación y expresó el nerviosismo y ansiedad que está sintiendo. De hecho, afirmó que este viernes se empezará a despedir de todos los funcionarios del club.

“Hasta ayer no había podido separar esto de que va a ser mi último partido el sábado, por todo esto de la tabla ponderada. Hoy sí me cayó un poco la ansiedad y el nerviosismo de cómo va a ser, si lo voy a poder disfrutar o no, porque todavía matemáticamente no estamos salvados”, partió diciendo.

“Mi último entrenamiento es mañana y el sábado es mi último partido, entonces seré un poco egoísta y trataré de disfrutarlo a mi modo, por lo menos, porque uno deja muchísimas cosas de lado para ser profesional y mantenerse a la altura durante tanto tiempo, entonces es toda una vida que se va en esta último partido”, agregó.

"Mañana es el último día, juntaré a los funcionarios, me despediré de cada uno, empezaré a llorar un poco y después sí separar el día de mañana con el del partido, porque si nos hubiésemos salvado hoy matemáticamente, ya como que te desconectas un poco, pero todavía estás que tienes que ganar, es difícil separar", cerró sobre el tema.

Al ser consultado sobre su rendimiento y la temporada que ha tenido con los Azules, expresó que “si logramos el objetivo principal o primordial, que era salvarnos en la tabla ponderada me voy a ir en paz a mi casa y la nota será un 10, porque vine y ayudé y era lo que yo quería hacer. Ojalá que se dé todo como yo quiero”.

"Lo que más contento y tranquilo me deja es que muchos dudaban, por un tema de edad, de que yo pudiera jugar a un alto nivel, que pudiera jugar todos los partidos y que pudiera ser competente para lo que necesitaba Universidad de Chile. Entonces ahora, con un torneo ya completo, y que hayamos sacado casi 50 puntos, me voy muy tranquilo porque son 32 partidos los que jugué de 34”, sentenció.

Recordemos que la U recibe en el Estadio Nacional a Antofagasta, encuentro que deben ganar para no depender de otros resultados y seguir en Primera División, además de seguir con la ilusión de alcanzar un cupo a Copa Libertadores.