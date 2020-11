Patricio Yáñez le pega un coscorrón a Johnny Herrera: “Es de muy mal gusto tratar de 'tonto útil' a una persona”

Siguen figurando coletazos por las declaraciones de Johnny Herrera sobre la figura de Hernán Caputto, a quien calificó de “tonto útil” y que varios jugadores del plantel de Universidad de Chile “estaban hasta la coronilla” por sus decisiones técnicas.

En ese sentido, el primero en responder fue Fernando De Paul, quien en conferencia de prensa de este martes se desligó de esas palabras y aseguró que “estando en el plantel, nadie le dijo a Caputto que estaba cansado de él”.

Ahora, se sumó Patricio Yáñez, quien en Deportes en Agricultura aseguró que “la verdad es que no me parece, se le pasa la mano a Johnny Herrera. Yo creo que tratar de ‘tonto útil’ a una persona no está dentro del vocabulario de Johnny, a quien conozco algo. Se excedió, claramente. Además, en la nota habla de ‘me dijeron esto’, ‘me dicen que esto’, ‘me dicen que es esto otro’. Ni siquiera él lo vivió, en varios de los temas que puntualiza”.

El portero de Everton no se guardó nada y disparó en contra de Caputto. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, agregó que “es de muy mal gusto tratar de ‘tonto útil’ a una persona que, por lo que yo entiendo, hay muchos jugadores de la U o un porcentaje importante que tenía una opinión distinta de Caputto”.

“No parece venezolano”



Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre la llegada de Rafael Dudamel a Universidad de Chile, a quien calificó como “un tipo firme y duro”.

“Empresarios del fútbol me han dicho ojo con el carácter que tiene. Es un tipo firme y duro. No parece venezolano, en el sentido que parecen ser menos futboleros que nosotros. Es un técnico que si le dan la pasada y lo respaldan, creo que habrán modificaciones en la U y les va a exigir al máximo”, sentenció.