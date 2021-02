Marcelo Díaz cambia de planes: "Me voy a recuperar para seguir jugando en Racing”

El futuro de Marcelo Díaz aún es una incógnita, porque versiones cercanas al jugador aseguran que va a volver a Universidad de Chile antes del inicio de la próxima temporada. Sin embargo, fue el propio jugador quien cortó las especulaciones y aseguró que terminará su contrato en junio con Racing.

En conversación con el programa "Líbero" de TyC Sports de Argentina, el volante expresó que “me voy a recuperar lo antes posible para seguir jugando con la camiseta de Racing. Después de junio no sabemos lo que va a pasar”.

"No puedo tirar voladores al viento. Yo he tomado una decisión, he tomado una postura y las personas involucradas la saben, acá en el club, en Racing, mis representantes y luego veremos que es lo mejor”, agregó.

“Lógicamente, que en estos tiempos que estamos viviendo lo primordial es que le tengo que dar énfasis a la rodilla (recuperación de una operación de meniscos). Lo que viene después, se ve después. Como estoy enfocado en el día a día, no me puedo comprometer y no puedo prometer nada, solo sé que ya hay una decisión que ya está tomada y lo saben las personas adecuadas”, complementó.

El mediocampista no entregó ninguna pista sobre su futuro y dejó abierta todas las opciones. (FOTO: Archivo)

"Hace un rato estaba con el presidente, con quien tengo una relación muy buena, entonces yo no sé y no puedo decir qué va a suceder a partir de junio, que es cuando finaliza mi contrato con Racing. Por lo mismo soy cauteloso y digo que ahora me estoy enfocando en la recuperación de la rodilla”, dijo.

El mediocampista volvió a ser consultado si sigue o no en Racing y ratificó que “me siento importante acá, la gente me lo hace saber día a día. Las decisiones siempre pasan por algo personal. No voy a magnificar tanto, pero es un todo. Las decisiones pueden cambiar, el club se plante mañana y me quiera renovar por tres años más y uno se tiene que sentar a negociar. Uno tiene que ver su futuro. También, puede venir un club como Barcelona y decir: ‘yo lo quiero’. Hay una decisión de por medio, que ya la saben, pero eso puede cambiar. Estamos en un año que todo es incierto y no nos podemos privar de nada”.

Finalmente, volvió a reiterar que “es una decisión personal, lo tengo asumido de esa forma. Pero claramente que todo puede cambiar de la noche a la mañana”, dejando la puerta abierta a un posible retorno a la U en las próximas semanas o al término de su contrato en junio.