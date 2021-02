Luis Jiménez le cierra definitivamente la puerta a la U: “Me quedo en Palestino, no voy a cambiar de parecer”

Uno de los grandes rumores del mercado de pases del fútbol chileno era Luis Jiménez, quien estaba siendo sondeado por Universidad de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, fue el propio volante quien aclaró su situación y ratificó que este 2021 seguirá jugando por Palestino.

En conversación con Deportes en Agricultura, el Mago Jiménez fue muy claro en decir que ya pasó el momento para poder cambiar de club y que ahora solo piensa en alcanzar los objetivos con el Tino Tino.

“Yo fui bastante claro, ya tomé mi decisión y se la comuniqué a la gente de Palestino. Para mí, es un tema cerrado. Me parecería negativo salir ahora y creo que no sería justo hacerle eso al club, porque tendrían que buscar un reemplazante. Yo fui claro, la opción estaba y no se dio, no existió nada concreto y hoy me quedo en Palestino. No voy a cambiar de parecer. Agradezco el cariño de la gente, en especial de los hinchas de la U”, mencionó.

“El comunicado lo realicé para que no se especulara (…) a Palestino nadie se acercó para conversar. Conmigo sí hubo un diálogo para ver el tema del suelo, pero no pasó más allá. Ni siquiera le puedo llamar una negociación. La U está con una nueva política sobre los sueldos y esas son decisiones que uno debe respetar. Son decisiones y elecciones que uno debe respetar”, agregó.

El volante seguirá hasta diciembre de 2021 en Palestino. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque complementó que “de la UC también me llamaron, fueron súper claro desde el principio, pero pasó el tiempo y hubo mucha inestabilidad, mucho humo sobre lo que estaba pasando conmigo. Por eso tomé la decisión de darle un corte a todo esto, por el club, por mis compañeros, por el entrenador, porque creo que vamos a poder pelear cosas importantes esta temporada”.

Al ser consultado sobre la opción de seguir jugando como falso 9, expresó que “me gusta jugar en esa posición. Al comienzo no estaba muy convencido, pero el Coto Sierra me da la posibilidad de engancharme, de intercambiar posiciones, de jugar un poco más libre. Encuentro espectacular jugar en esta posición. Vamos a ver si eso se va a mantener esta temporada”.

Recordemos que Palestino deberá afrontar la Copa Sudamericana, Copa Chile y el Campeonato Nacional, en donde esperar volver a ser protagonistas y alcanzar puestos de clasificación a Copa Libertadores.