Luis Jiménez: “Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile, él mintió. Johnny Herrera lo sabía”

Luis Jiménez no se guardó nada y volvió a referirse a su frustrado arribo a Universidad de Chile en 2019, pues confirmó los dichos de Johnny Herrera y responsabilizó al gerente deportivo de ese momento, Sabino Aguad, en el fracaso de las negociaciones.

“Las declaraciones de Johnny Herrera no me sorprendieron, yo hablé con él. Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile. El mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso. Johnny lo sabía”, dijo en DirecTV.

Al ser consultado sobre la opción de llegar este 2021 al equipo Azul, expresó que "estoy muy cómodo en Palestino, tengo un año más de contrato, pero en el fútbol no hay nada seguro”.

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a la demora que ha existido por parte de la ANFP en encontrar un nuevo director técnico para la selección chilena, a pesar de que todo indica que Matías Almeyda será el escogido.

Luis Jiménez, jugador de @CDPalestinoSADP: "Las declaraciones de Johnny Herrera no me sorprendieron, yo hablé con él. Sabino Aguad decidió que yo no jugara en @udechile, él mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso. Johnny lo sabía" #DFSHAChile pic.twitter.com/SyBoE2t1i6 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) February 1, 2021

“La salida de Reinaldo Rueda se sabía y ha pasado mucho tiempo en la elección del entrenador. Las situaciones no se están manejando de la mejor manera en el fútbol chileno”, comentó.

Recordemos que Luis Jiménez registra 10 goles y es uno de las grandes figuras de Palestino y del Campeonato Nacional 2020, ya que el equipo marcha en la cuarta posición y está sacando pasajes a la Copa Libertadores.