Johnny Herrera sin titubeos: “Por lejos soy el mejor arquero en la historia de Universidad de Chile”

Un verdadero remezón mediático provocó Johnny Herrera al anunciar su retiro del fútbol y asumir como panelista de TNT Sports Chile, pues a sus 39 años se alzó como el porteros más ganador en la historia de Universidad de Chile.

Ante ese panorama, en conversación con Deportes en Agricultura le consultaron directamente ¿quién es el mejor arquero de la U, Sergio Vargas o él? A lo que respondió sin titubeos: “El tiempo lo dirá, pero por títulos lo soy yo: gané una copa internacional, creo que por lejos soy yo”.

En la misma línea, pero ahora consultado sobre la idea de ser entrenador de fútbol, comentó que “quiero ser técnico y obviamente voy a querer dirigir al equipo de mi vida. Yo creo que los dirigentes y los gerentes deportivos que actualmente tiene el club no entienden la identidad del club, la identidad de juego que tiene la U. Yo iba de pelotero en la campaña del 96’ de Copa Libertadores y me crié con el cántico ‘dale león’ de atrás, empujando el equipo a adelante, sin especular, yendo a morir y creo que esa forma no la cambié nunca”.

“Esa es la forma que tiene ser Universidad de Chile, esa es la idiosincracia que le debes inculcar a sus jugadores desde cadetes. Quiero llegar a dirigir a la U y poder impregnar eso. Imagínate, tengo esa imagen desde los 13 años y me tocó verlo en la cancha con el Negro Pinto, con Sampaoli. Nos tocó ganar y perder, pero es la forma que debe ir el club”, agregó.

"El tiempo dirá si soy el mejor en la historia de la U, pero creo que por lejos soy yo".



Y sobre su relación con Sergio Vargas, expresó que “lo tuve como compañero y no lo pasé bien en esa época, porque era muy autista, siempre quería solucionar mis problemas solo. En esa etapa yo lo encontraba muy egoísta por la forma que disputamos el puesto y creo que se lo dije en el camarín”.

"Ahora, como dirigente o gerente deportivo, creo que lo ha hecho muy mal. Casi no tengo relación, porque somos de ideas muy distintas. Además, él siempre quiso ser entrenador de la U, tiró currículum dos veces y luego terminó siendo directivo, incongruencia total. Pero mayor relación no tengo, fue mi jefe en un momento, fuimos compañeros en una época, pero más allá de eso, no hay relación”, complementó.

Finalmente, al ser consultado por un momento glorioso con la camiseta Azul, sentenció que “sería egoísta mencionar solo un partido, solo una final. La gente se acuerda del tricampeonato, porque tapé todos los penales, pero también viví otras finales épicas como la de Calama, con Colo Colo, la Sudamericana. Fueron muchos partidos y es difícil solo mencionar uno”.