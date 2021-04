Carlos Chandía tira a los leones a Ángelo Hermosilla: “Yo valido el gol de la U, ya se había dado la orden de jugar”

Siguen los coletazos por la polémica jugada que le dio vida al pálido empate sin goles entre Deportes La Serena y Universidad de Chile, porque en los minutos finales el árbitro Ángelo Hermosilla anuló un gol de tiro libre de Mario Sandoval por no dar la autorización, supuestamente.

En ese contexto, Carlos Chandía, ex juez FIFA, conversó con Deportes en Agricultura sobre la polémica jugada y fue categórico en su análisis: “Mal Hermosilla, si valida el gol y se mantiene firme en la decisión, no pasa nada”.

“Hoy existen muchos cambios en la reglamentación, pero ahí la interpretación es clara (…) Cuando da la orden, que puede ser vía silbato o a viva voz, ya había dado la orden de jugar y si otorga el gol, fabuloso, sino lo otorga debe ver una serie de variables como los jugadores de la U que deben estar a un metro de la línea de la barrera”, agregó.

En la misma línea, complementó que “yo valido el gol, porque ya se había dado la orden de jugar y se debe respetar la norma. De ahí en adelante el equipo defensor tiene que estar muy atento, porque el árbitro ya había dado la orden”.

“En este caso si anuló el gol, desconozco el criterio que ocupó. Si es por el tema de la barrera de los dos jugadores de la U que están a menos de un metro, debe cobrar un tiro libre indirecto a favor de La Serena. Cambia toda la norma. Pero si repitió el tiro libre, porque no dio la orden, yo creo que solo se está justificando. Por eso digo que yo hubiese validado el gol”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre el informe del Comité de Árbitros sobre el tema, comentó que “si no me ayudan, no me caguen. Creo que Jorge Osorio va a tener que adoptar la decisión de marcar gol-línea al momento de ejecutar un tiro libre, marque la línea del defensor y de los atacantes, porque va a ser muy práctico y tendrán que darse ese trabajo para evitar estas confusiones. Pero vuelvo a insistir, yo hubiese validado ese gol”.