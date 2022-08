La U recibe a la UC en una nueva edición del clásico universitario. Patricio Mardones adelantó el duelo y aseguró que los Cruzados solo tienen una ventaja en la previa, pero no les asegura nada. Además habló del momento de Darío Osorio.

Histórico asegura que Católica no es favorita ante la U al clásico universitario: "No sé si llega tan bien"

Universidad de Chile y Universidad Católica vuelven a verse las caras este sábado. Desde las 15:00 horas, el Romántico Viajero recibe a los Cruzados en una nueva edición del clásico universitario, marcado por la reapertura del Estadio Nacional.

Los dos elencos estudiantiles han tenido una temporada difícil y están peleando para alejarse lo que más puedan de la zona de descenso. Es por ello que el choque de este fin de semana será vital para las ambiciones de cada uno, donde los azules son los que están más complicados.

En la previa del encuentro, el histórico Patricio Mardones conversó con RedGol y entregó detalles de lo que se vivirá el sábado. "Jugar los clásicos es muy entretenido, son partidos muy especiales. Me tocó vivirlo con Católica y la U, lógicamente fueron emocionantes. A veces positivos, otras negativo. Son muy buenos".

Ya entrando a la cancha, para el ex volante lo ideal es que el Bulla vuelva al triunfo. "Lo que quiero es que la U pueda sacar un buen resultado, pueda seguir sumando y llegue más tranquilo al final del Campeonato. No será fácil, si bien la Católica no ha hecho un gran torneo, tiene jugadores de más experiencia, pero clásicos son clásicos", lanzó.

En esa misma línea, Patricio Mardones recalcó que la UC no es para nada favorita ante la U, aunque advierte. "No sé si llega tan bien, pero sí tiene una ventaja por jugadores con más experiencia en todas sus líneas. Eso puede que influya".

Pero pese a esto, el ex mediocampista confía en que la gran cantidad de hinchas que se espera sean el punto clave para el Bulla. "Hoy, si la U conforma un buen equipo, puede sacar un buen resultado. Hay que apelar a la localía, que después de mucho tiempo habrá 25 mil personas y no es menor".

El consejo de Patricio Mardones a Darío Osorio y Michael Clarck en la U

Más alá de lo que puedan hacer como equipo, en Universidad de Chile se encomiendan a su joya. Darío Osorio ha sido la gran figura de la temporada en el Romántico Viajero, lo que ha despertado incluso el interés de clubes del exterior.

Ante este panorama, Patricio Mardones le deja un claro mensaje. "Me gustaría que todo lo que se habla a Darío no lo enrede. Es un chico inteligente, de familia tranquila y eso le ayudará a rendir como lo está haciendo, igual que (Lucas) Assadi, (Daniel) Navarrete, (Cristóbal) Campos, (Bastián) Tapia".

De hecho, el ex mediocampista recalca que "es importante que los chicos no se enreden en eso, aunque es difícil en el fútbol actual. Me interesa que siga creciendo, potenciando y disfrutarlo en la U".

Finalmente, Patricio Mardones tuvo palabras para Michael Clark, presidente de Azul Azul y apuntado como principal responsable del mal momento del equipo. "Que le dé tranquilidad al club, algo que es difícil hoy en día. Las cosas no sean hecho de la mejor manera, hay una molestia general del hincha y va por todo. El hincha se cansó y con todo lo no claro que hay, perjudica a una institución tan grande como la U y que es de mucha pasión".