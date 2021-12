Este domingo Universidad de Chile tiene una cita con la historia ante Unión La Calera. Los Azules se enfrentan con Unión La Calera obligados a ganar para evitar el descenso directo y la zona de promoción, lo que coronaría una temporada para el olvido.

Pero la previa del encuentro ha estado marcada por la concentración de jugadores del plantel. Solo dos integrantes llegaron hasta el hotel donde debían juntarse, algo que ha generado una tremenda polémica y que, en conferencia de prensa, el técnico Cristián Romero salió a aclarar.

"La idea era hacerlo desde el viernes y el sábado con los citados al partido. Desde los jugadores nace la inquietud de tener la posibilidad de concentrar antes (...) Hay algunos con niños, necesitan descansar. Se abrió la posibilidad de esa opción, pero siempre estuvo planificado desde hoy. No vamos determinando día a día, estaba desde antes. El viernes todo el plantel, el sábado quedaban los que iban citados y desde el plantel nace la posibilidad de que el que quisiera llegara el jueves", detalló, descartando cualquier irregularidad.

Pero Romero intentó borrar la polémica volviendo a la cancha y dejando en claro lo que esperan para este domingo. "Ganar, la obligación que tenemos es ganar. Salir a ganar. Demostrar que queremos ganar. Esa es la consigna de estos días, más allá de la opinión de cualquiera. Eso vamos a intentar hacer desde el primer minuto".

Relojito también hizo frente a las críticas del juego de la U, que con él en la banca no ha ganado ni ha hecho goles. "Las críticas uno las tiene que analizar en su mérito, cada uno tiene su manera de ver las coas. Toda opinión es respetable, tengo mi convicción. El trabajo desarrollado es en esa premisa, todos los partidos intentamos salir a ganarlos. En algunos no se ha dado y el juego ha sido malo, no hemos generado ocasiones, pero está la intención de ganar. Nos encontramos con este partido, el más importante en la historia de la U, de manera que vamos a intentar".

Romero recalcó que "hay un escenario que es muy adverso, complejos de manejar. La situación que vive el plantel en la tabla y el ambiente lo hacen complejo. Comenté que tuvimos apoyo psicológico, se hace un trabajo a nivel grupal e individual desde que asumí. Se puso a nuestra disposición a todos los estamentos del club para disponer de lo que creemos necesario para sacar adelante la tarea".

"Cuando me piden que me haga cargo del plantel fue para salvar la situación. Desde que asumí es ese escenario de peligro, eso trabajamos. Nos queda este partido y seguimos pensando con convicción que lo podemos revertir. (...) Depende de nosotros, pero hay que cambiar la cara, trabajamos pensando en eso, en forzar el error, asfixiar arriba, presionar arriba para generar y convertir, para que pueda aflorar el juego de este equipo y que está extraviado", agregó.

Esconde la formación y habla de los incentivos

Ante Unión La Calera no la tendrán fácil. Los Cementeros saben complicar a sus rivales y, si bien en la primera rueda la U se impuso con goleada, lo cierto es que el panorama cambia por completo las cosas.

"Sigo confiando, tenemos que mostrar otra cara, buscar el partido desde el primer minuto pero con la intención. Mostrar que tenemos ganas, es la última oportunidad que tenemos. Ganando zafamos de todo, esa tiene que ser la premisa de este partido", explicó.

Por otro lado, se refirió a los incentivos en dinero para el equipo en la lucha por la salvación, algo que dijo no conocer. "Mi mirada es desde el juego, el dinero se acaba, se gasta, pero lo que queda es el honor. Y en esta actividad, si bien uno depende de un sueldo para vivir, me muevo por eso. Eso es lo que intento transmitir, representamos a mucha gente y una casa de estudios".

Finalmente, dejó en claro que la U se juega más que la permanencia. "Hay mucho en juego, los pilares fundamentales son esos. Competir por el honor de ser mejor que el otro y en este caso, superar una situación y ser capaces de salir de esta situación tan compleja. Eso me mueve, lo demás cada uno tendrá su opinión", cerró.