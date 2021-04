¡Durísimo! Ídolo de la U de Chile aniquila a Rafael Dudamel: “No es DT, es la mentira más grande”

Tras el mal comienzo a punta de empates de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional y los desaciertos fuera de la cancha, con sumario de la Seremi de Salud incluido por incumplimiento de las normas vigentes, Rafael Dudamel terminó de colmar la paciencia de varios hinchas e históricos del Romántico Viajero.

Tal es el caso de Héctor Hoffens, quien no tuvo anestesia para pegarle al DT venezolano de la U. “Es difícil saber a qué juega esta Universidad de Chile, no tiene ni un sistema claro. Este Dudamel no es técnico de fútbol, sino la mentira más grande”, disparó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Es pura pinta, el verso y el buen diálogo. Le gusta mostrarse en la tele, anda con la mejor ropa. Si la U sigue con este técnico se va a ir directamente al descenso”, abundó sin asco.

Finalmente, el popular Chico Hoffens lanzó que “le ha quedado muy grande lo que es ser técnico de uno de los clubes más grandes de Chile. La U no juega a nada, cualquier otro entrenador que venga de cualquier lado es mejor. Dudamel es un payaso, no sabe donde va la micro. Qué me pueden decir de este técnico, duró dos semanas en Atlético Mineiro. Por algo los brasileños lo echaron”.

El Chico Hoffens las vivió todas en Universidad de Chile, hasta el descenso y ser figura del equipo que volvió de inmediato a Primera, por lo que goza de gran respeto y cariño entre los hinchas.

Universidad de Chile jugará el lunes 19 de abril con Unión Española y luego debe visitar a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno por el Campeonato Nacional.