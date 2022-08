Universidad de Chile, por otro año más, está sufriendo con la zona de descenso. Este domingo el Romántico Viajero igualó 1-1 con Unión Española, rogando para que los colistas no sumen ni acorten distancias en la tabla de posiciones.

Pese a quedar en ventaja desde los 9' minutos de juego, el Bulla no supo mantener ni estirar su ventaja. Fue así que le permitieron a los Hispanos llegar al empate, un resultado que no le sirve a ninguno pero que más duele en los azules, al estancarse en el fondo.

El balance no es el mejor y así lo hacen notar los históricos. En conversación con RedGol, Miguel Ángel Gamboa analizó lo ocurrido y aseguró que "la U tuvo un partido tranquilo en el primer tiempo, donde la Unión no llegaba, no se atrevía a llegar, pero después vinieron dos balones detenidos de corner en los que vino el gol. En las pelotas detenidas, muy mal".

Para el ex delantero, el Bulla no tiene conexión entre el mediocampo y sus delanteros. "A la U le falta mucho más, llegar con claridad. Prácticamente no llega con claridad", enfatiza.

Esto lo refleja en el poco peligro que genera. "Un equipo como la U debe tener como siete o ocho opciones de gol, no una jugada circunstancial o balón detenido. Un equipo grande debe crear ocasiones de gol, independiente de las veces que llegue al arco contrario".

A uno de los que destacó Miguel Ángel Gamboa fue Lucas Assadi. "Jugó bastante bien, desequilibró en un momento dado, pero con lo que le hace falta que es finiquito. Hubo dos o tres en las que si tuviera más calma o mejor definición, anotaba un gol".

Aunque pese a esto, no perdonó al resto. "Cuando un equipo no es tan completo en ninguna de sus líneas, le va a costar con todos los equipos y la U no es favorito ante ninguno. No está jugando para merecer o darle un título de favorito".

Carlos Ramos destroza al plantel de la U

Uno que fue más duro con Universidad de Chile fue Carlos Ramos, quien en conversación con RedGol no tuvo piedad y dejó claro el problema. "Le falta categoría. La U no juega mal, hoy no fue un partido tan malo, pero le falta lo que tienen los equipos ya plasmados, el conocerse, eso que te da un equipo con una base sólida".

Si bien destacó que en el Romántico Viajero busca hacer valer su chapa de equipo grande, no les resulta. "Intentan mantener la mística, la U hace su peso, lo respetan, pero el problema es que es muy frágil. Cualquier error y está a punto de perder el partido".

De hecho, enfatizó que "este equipo está basado en eso, en entusiasmos y lo que puede aportar cada uno, pero no hay una fuerza colectiva. No hay un trabajo hecho en dos o tres años seguidos".

"En un momento fue preocupante, porque no había jugadores del año pasado. No era el mediocampo, no eran los delanteros. Es un tema de conocimiento de equipo, eso pesa. Jugador por jugador, el año pasado tenía mejor equipo que ahora", agregó.

En esa misma línea, Carlos Ramos se tomó de los dichos de Cesar Vaccia y aseguró que "la U tiene que jugar de chico a grande, está en una situación que no puede pretender a la loca salir a buscar los partidos. Hoy lo pudo apretar, pero se encontrará con otros que proponen y lo pueden pillar mal parado".

Finalmente dejó un mensaje para lo que viene. "La U tiene que salir a buscar resultados, darle fuerza al mediocampo para que no haya problemas atrás y de mitad para arriba, hoy empezó bien, tiene jugadores jóvenes que le pueden dar esa velocidad y vértigo. Pero falta la tranquilidad que lo dan los años de un equipo establecido".