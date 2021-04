¡Megabomba de Caamaño!: “Rafael Dudamel no sigue en la U, no llega al receso de Copa América”

Rafael Dudamel nunca ha logrado convencer en Universidad de Chile, ha sumado polémicas fuera de la cancha y ahora perdió el Superclásico ante Colo Colo. Fue un 1-0 en el estadio Monumental con gol de Leonardo Gil y, pese a que por momentos mostró algunas cosas, su equipo no fue contundente una vez más y terminó por colmar la paciencia de los hinchas y, al parecer, también de los dirigentes ad portas de que se presenten los nuevos controladores de Azul Azul.

Es más, Cristián Caamaño, periodista de ESPN, anunció que el venezolano está sentenciado. “Él no va a seguir en la U. No sé si esta semana o la otra, pero está definido que Dudamel no llega al receso de Copa América. No va a seguir Dudamel, no pasa de esta semana o la otra”, aseveró el profesional justo antes de comenzar ESPN FC tras la edición especial de Nexo post Superclásico.

Entrando en el terreno del análisis, Caamaño recalcó que “cuando escuchas a la dirección deportiva decir que el equipo está para pelear el campeonato y ves al equipo en la tabla baja, además sabes que el entrenador no te va a sacar a flote el equipo, ¿qué van a hacer?”.

Finalmente, recalcó que “no da para más futbolísticamente hablando, no se trata de si está peleado con Sergio Vargas o Rodrigo Goldberg. Es un tema futbolístico y lo de Dudamel en la U no da para más, más allá de lo que haya pasado hoy, lo vengo sosteniendo: no es el técnico para que la U fuera protagonista”.

El jueves 29 de abril será la junta de accionistas donde se resolverá el futuro de Universidad de Chile, los nuevos dueños de Azul Azul y, seguramente, también el devenir de Rafael Dudamel.