Rafael Dudamel niega acercamientos con Cristian Cuevas y le presta ropa a los laterales de la U

Universidad de Chile tendrá su esperado estreno en el Campeonato Nacional 2021. Los azules tuvieron libre en la primera fecha pero este sábado desde las 18:00 horas saltan a la cancha para enfrentar a Huachipato.

Luego de la eliminación en Copa Libertadores, una de las dudas que quedó es si el plantel necesita un lateral izquierdo. La salida de Jean Beausejour y el mal rendimiento de Luis del Pino Mago en el puesto levantó los rumores de una posible llegada de Cristian Cuevas, jugador acerero.

Rafael Dudamel conversó con los medios en la previa del encuentro ante Huachipato y sacó la voz sobre la posible llegada del Cimbi. "Se ha especulado. Yo no puedo convivir con eso", lanzó de entrada el DT.

Cristian Cuevas ya estuvo en la U en el año 2014 y 2015, cuando regresó del FC Eindhoven. Foto: Agencia Uno

Para el venezolano, ya hay jugadores en esa zona. "Los tres laterales izquierdos con los que cuento son (José) Castro, (Marcelo) Morales y Luis del Pino Mago. Mi dedicación es ponerlos en el mejor punto, de crecimiento, madurez y consolidación para, desde ahí, elegir al correcto para el sábado".

Eso sí, el técnico fue claro en señalar que todo lo que gira en torno a Cuevas son solo rumores y le pasó la pelota a los responsables. "Hay personas a las que les corresponde responder por eso. Yo no puedo evaluar, no es que no me guste hablar de cosas extradeportivas, pero si me convocan a una rueda de prensa pre partido, pienso que debería hablar del rival".

Por otro lado, Dudamel aprovechó de alabar el trabajo que ha hecho Huachipato. "Es una institución con una estructura alineada desde dirigentes al entrenador. Me gusta, porque encima del resultado está el poder ir en búsqueda del partido, con ese apoyo irrestricto a sus entrenadores que respetan la línea del club, en la que los jugadores se sienten liberados de cualquier tensión por perder o empatar y les da libertad para ganar".

Finalmente dijo conocer a los acereros desde su época al mando de Venezuela. "Es una línea que sigo hace años, en mi etapa allá tuve jugadores como Soteldo u Otero, entonces comentaba con ellos y me dejaban ese mensaje".