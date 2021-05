Rafael Dudamel niega con todo que la U se quiso defender y le mete flor de palo a Goldberg: “Yo hablo con el presidente”

Rafael Dudamel, tras largos minutos de haber terminado el partido de Universidad de Chile y Santiago Wanderers con triunfo sufrido para el Romántico Viajero por 1-0 con gol de Joaquín Larrivey, dialogó con los medios y negó de manera rotunda que quisieran defender el resultado, como se vio durante prácticamente todo el segundo tiempo en el cierre de la sexta fecha del Campeonato Nacional. Es más, le dio mérito al rival por ello.

“El partido se dio así, se dio disputado de esta forma. En ningún momento conversamos de ganar a como diera lugar, eso no está en nuestro vocabulario. Lamentamos la lesión temprana de Cañete. Sin modificar tácticamente incluimos a Mario Sandoval. Sabíamos lo importante que era ganar la noche de hoy para reponernos post clásico. Logramos el 1-0 teniendo alguna ocasión más, pero fuimos perdiendo el control del juego en algunas ocasiones por rechazos cortos tras recibir ataques de ellos, lo que les permitió mantenerse cerca de nuestra área. Nos llevaron atrás y nos costó conectar defensa con ataque. Lo ganamos bajo circunstancias que no teníamos previstas”, dijo el venezolano.

“Siempre vamos a poder dar mucho más. Los triunfos dan tranquilidad en algunas ocasiones, en otras dan confianza. Debemos mantener esta línea de trabajo en equipo, de convicción, de entrega total y jugar mejor como equipo. Esa es nuestra idea cada día, cada semana. Hoy no nos vamos con esa sensación de haber ganado y haber hecho cosas para poder ganarlo de mejor forma. Podemos dar muchísimo más y el triunfo nos dará esa tranquilidad para ir en esa línea de aspiración. Nos debíamos reponer de la dura derrota del domingo anterior en el clásico. El haberlo ganado sin jugar bien es una demostración del carácter del equipo. No es fácil enfrentar una siguiente jornada tras perder con Colo Colo. Hoy me siento orgulloso de ese pundonor y gallardía del equipo, pero siempre voy a exigirles alcanzar un mejor juego colectivo”, abundó.

Rafael Dudamel, DT de Universidad de Chile, en el partido que su equipo ganó a Wanderers. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, Dudamel dijo que “me voy tranquilo por el triunfo y reflexionando en lo que hay que mejorar. En ningún momento tuvimos en momento ganar a como diera lugar. Sabíamos de la importancia de ganar los tres puntos, el partido se dio así, el rival nos hizo retroceder y sufrimos más de la cuenta, hay que darles mérito. Nos costó conectar para poder salir de esa presión en campo propio, pero cuando lo hicimos, llevamos peligro al área rival y nos faltó eficacia en ese último cuarto de cancha. Es un partido distinto de evaluar, lo más importante para mí son los tres puntos”.

Ante la consulta por cómo juega su equipo, medio se tostó. “Hoy hablan del funcionamiento y no del triunfo, el otro día hablaron de la derrota y no reconocieron el funcionamiento y las cosas buenas. Siempre le encuentran el lado negativo a lo que suceda. Hoy me quedo con el triunfo y esa materia prima que tenemos aprovecharla más cada día”, lanzó.

Finalmente, le metió un palo a Rodrigo Goldberg, todavía director deportivo, quien dijo en la presente jornada que la directiva saliente no puede decir nada sobre la continuidad del DT, ya que el proceso de venta de Azul Azul sigue su curso.

“No tengo nada que responder a esa pregunta, cada quien es libre de dar su opinión. Converso con el presidente, con el gerente y siempre estamos evaluando y buscando cómo mejorar, como lo hago con los jugadores. Lo que Goldberg haya manifestado son sus declaraciones, puntos de vista y son respetables, después no puedo salir a evaluar las declaraciones de nadie, no soy opinólogo”, remató el entrenador azul.