Cristián Basaure barre con Rafael Dudamel: "Percibo soberbia, no escucho autocrítica real"

Universidad de Chile está teniendo un muy complejo cierre en el Campeonato Nacional. Los azules están peleando por un cupo a copas internacionales, pero en la tabla ponderada están a nada de caer en zona de descenso.

Tras el triunfo de Coquimbo Unido ante Unión Española, los piratas superaron a Deportes Iquique y lo dejaron como colista en la regular. Una situación afecta directo al bulla, que ahora sería el equipo que juegue el partido de promoción.

Rafael Dudamel habló este martes luego de la derrota ante los dragones celestes para calmar los ánimos, pero no dejó a todos muy convencidos. En la última edición de RedGol en La Clave, Cristián Basaure analizó el momento del venezolano al mando de la escuadra estudiantil y le pegó con todo.

Walter Montillo no ha sido considerado por Rafael Dudamel en plena crisis de la U. Foto: Agencia Uno

"Percibo soberbia en sus declaraciones, no escucho autocrítica real. Son percepciones, pero no lo veo de esa forma", lanzó de entrada el comentarista, que luego disparó por el manejo que ha tenido el llanero con Walter Montillo.

"La respuesta de él es casi insólita, entendiendo lo que es para la U. Pongámonos un ratito en sus pantalones, venía jugando a un alto nivel, decae y se cae la U. Es fundamental futbolísticamente y en el vestuario", explicó Basaure.

El panelista insistió en que con el argentino se han equivocado en todos los sentidos. "Ni hablar de la teleserie, donde se manejaron pésimo. Yo estoy de acuerdo con que si estaba Caputto, Montillo no se retira del fútbol. Y después de eso quieres mantenerlo motivando, cuando ha sido un profesional, no ha dado ninguna declaración incendiaria, ha estado callado aún jugando 15 minutos con la trayectoria que tiene y trata de hacer lo mejor".

Finalmente Basaure encaró a Dudamel para que sea sincero. "Lo que le hicieron es retirarlo del fútbol. Ahora sale el técnico a decir que habló con él, que quiere incluirlo, pero no ha sido importante para Dudamel. Que parta por eso, diciendo que no lo es, que no usas 10 clásico y una autocrítica por no poder vincularlo con el plantel… un poquito de autoanálisis porque eres el líder del equipo y no juega bien porque no ha sido capaz de hacerlo jugar bien".