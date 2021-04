Luka Tudor lamenta y lapida el rendimiento de Del Pino Mago: “Lo vi muy mal, hasta trastabillaba”

Uno de los puestos que más pidió Rafael Dudamel para reforzar a Universidad de Chile tras la salida de Jean Beausejour, fue el de lateral izquierdo. No obstante, tras varios tira y afloja, incluso públicos, la gerencia deportiva conformó el plantel y lo cerró con las incorporaciones que ya estaban.

Ante esto, el venezolano a apostado por su compatriota Luis Del Pino Mago, pero no ha tenido el rendimiento esperado. De hecho, ante Huachipato fue reemplazado por el juvenil Mauricio Morales, que ya había mostrado buenas armas en el equipo “de emergencia” del Romántico Viajero ante San Lorenzo por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Ante esto, y lamentando que no se le den las cosas, Luka Tudor fue enfático. “Dudamel hace rato quería un lateral izquierdo. En este caso creo que le hizo mucho daño (a Del Pino Mago). Lo vi muy mal, ofensivamente trastabillando”, comentó en ESPN Radio Chile.

“Iba a presionar a un jugador, lo chocaba. Descontrolado. Y Morales es ‘bueno pa’ la pelota’, va para adelante”, sentenció agregando, para cerrar, que “si Del Pino era Roberto Carlos no lo saca, obviamente, no estaba rindiendo. No estaba jugando bien”.

Luis del Pino Mago no ha podido consolidarse en Universidad de Chile. | Foto: Agencia Uno

Universidad de Chile jugará en la tercera fecha con Deportes La Serena en fecha aún a confirmar dependiendo de qué pase con las elecciones pero, en principio, sería el domingo 11 de abril a las 15:00 horas.