Juan Cristóbal Guarello sepulta a la U de Rafael Dudamel: "No juega bien, pero no sorprende"

Universidad de Chile se levantó de su derrota en el Superclásico ante Colo Colo con una ajustada victoria ante Santiago Wanderers. Los azules se impusieron por la cuenta mínima ante el colista gracias al gol de Joaquín Larrivey, pero las críticas a Rafael Dudamel no se detienen.

Lo mostrado por el elenco estudiantil ante los caturros fue pobre. Sin muchas ideas, esperando antes de proponer y hasta sufriendo en algunos minutos, el equipo del venezolano se llevó los tres puntos y también cientos de críticas por parte de los hinchas.

Este martes en la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó el triunfo de Universidad de Chile. Pero no para destacarlo, sino para sepultar la mano de Dudamel. "No juega bien, pero no sorprende que haya pasado. Es un partido típico de la U".

La U venció a Santiago Wanderers, pero sigue dejando serias dudas sobre su juego. Foto: Agencia Uno

Para el periodista, los azules tienen equipo para ser protagonistas, pero no lo harán con el venezolano en la banca. "Tiene buen plantel y puede acercarse a zona de copas, pero nunca va a jugar bien. Ya pasó demasiado tiempo el equipo en las manos de Dudamel pero no juega bien".

Guarello enfatizó que más allá de las individualidades, es lo colectivo lo que el DT no ha sabido trabajar. "(Ángelo) Henríquez y (Joaquín) Larrivey demuestran que son buenos jugadores, tienen un buen arquero como De Paul y Arias te afirma atrás, pero cuando se tienen que juntar para dar una forma de juego, no".

Finalmente y antes las dudas que generó el penal cobrado y anulado ante Santiago Wanderers, el periodista fue claro. "No fue penal, después el VAR aclaró que no fue".