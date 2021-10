El Mago manifestó que, pese a todo lo dirigencial, la U de Chile debe poner el foco urgente de vuelta en la cancha, porque lo mostrado ante Deportes Melipilla le pareció una luz de alerta no menor.

El presente de Universidad de Chile es de caída libre. Tras sumar un punto de los últimos 21 posibles, Esteban Valencia amagó con una renuncia pero, finalmente, seguirá siendo el entrenador de los azules. De paso, se le empiezan a acercar los de la zona baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y parece ser un barco sin rumbo que preocupa a sus hinchas.

Ante esto, Jorge Valdivia hizo un análisis en ESPN F90. “Lo ideal es que exista una relación no de amistad, pero sí presente. Que los jugadores puedan sentir ese apoyo no significa que la U mejore su momento futbolístico, pero más allá de todo me gustaría centrarme en la cancha”, comentó de entrada el Mago apuntando al juego.

“Lo más importante es lo que los jugadores puedan desarrollar dentro de la cancha, independiente de todo lo que esté afectando psicológicamente las declaraciones de Valencia, los rayados de los hinchas. La situación, y me tocó vivirlo en Colo Colo un poco el año pasado peleando el descenso, se resuelve dentro de la cancha, mejorando el nivel futbolístico individualidad y colectivo”, abundó.

Y luego reflexionó que “para mí el último partido de la U es de un equipo que tiene toda la cara de descender. Eso es lo más preocupante. Los jugadores deben estar sintiéndolo. Por el nivel de juego, no creo que los jugadores no tengan interés. Eso no existe en un jugador, menos en un equipo grande como la U, está en juego su prestigio, su carrera”.

Finalmente, Valdivia dijo que “fracasar en un equipo como Universidad de Chile o Colo Colo te deja marcado. Por eso para mí eso es lo más importante. Por eso resalto lo del último partido, fue muy malo”.