Johnny Herrera y un “se tenía que decir y se dijo” de Rafael Dudamel: “Si la U lo quiere echar, no va a tener otra opción como esta”

Rafael Dudamel está en el centro del huracán nuevamente, esta vez por una tremenda irresponsabilidad que él mismo “avisó” en conferencia de prensa de Universidad de Chile: en plena cuarentena, contó que tuvo “reuniones informativas” en su departamento con futbolistas a los que dirige, algo prohibido bajo el actual estándar del ministerio de Salud.

Las críticas no duraron en multiplicarse y hasta la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y la propia ANFP se pronunciaron públicamente. Este último organismo, de hecho, anunció una investigación del hecho para “ver las acciones a seguir”.

En medio de todo esto, el ahora comentarista de TNT Sports, Johnny Herrera, fue lapidario. “Sin ser abogado laboral pero esto es una falta grave. Hace poco estuve viendo un tema de gimnasios por contrato y demás y, en estado de pandemia, incurrir en falta es causal de irte y no pagar ninguna indemnización. Y una falta como esta, al revés, me imagino que debe ser lo mismo”, advirtió en Todos Somos Técnicos.

“Si te pones a hilar fino, es causal de finiquito de contrato. Es una falta demasiado grave. Si a Universidad de Chile se le pasa por la cabeza querer echarlo y no pagar y ahorrar plata, este es el momento”, disparó.

Finalmente, aclaró que “si me preguntas, futbolísticamente, creo que no es momento de echar al entrenador… Todavía. Hay que darle chances, que vea a su equipo, que juegue con los muchachos que están sanos y desarrolle su idea. Pero si Universidad de Chile lo quiere echar, otra oportunidad como esta no van a tener”.