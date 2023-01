El ex portero afirmó que el nacido en casa debe recibir ayudar por parte de los azules en este complejo momento personal que está viviendo. “Lo tildan de conflictivo cuando lo único que hace el tipo es defender al club”, señaló.

Cristóbal Campos le está dando un dolor de cabeza a la U en este inicio del 2023. El portero de momento no está siendo parte de la pretemporada de la mano de Mauricio Pellegrino en Coquimbo, esto por problemas personales que lo mantendrán alejado de la canchas en este comienzo de año.

“Ha sido así porque es un tema personal que ha sido comunicado de esa manera. No encontramos una forma más rápida y sencilla que contar lo que ha pasado con el tema de Cristóbal”, señaló el propio Pellegrino en su última conferencia de prensa al respecto.

Uno que analizó esta situación y le prestó el ropero completo a Campos en esta pasada fue Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports afirmó que es responsabilidad de la U entregarle todo su apoyo al formado en casa para que vuelva en óptimas condiciones.

El Samurái Azul expresó que “pasó momentos pésimos en el club como pocas veces en su historia, pero hoy tiene un escenario totalmente distinto. Por lo tanto la gente que trabaja en el club, a pesar de que hay unos que son muy inoperantes, que tomen acciones en el asunto y lo ayuden. El último año en especial, lo sacaron adelante los 'cabros' de casa, que se pongan como corresponde y ayuden a la gente del club”.

“Tuvo que asumir la responsabilidad de pelear el descenso a los 21 años, cosa que no es menor, cuando otros no quisieron jugar lisa y llanamente. Hoy no lo está pasando muy bien, pero a la vez estoy seguro que va a salir adelante, es un chico joven y se le está presentando una gran oportunidad”, agregó.

En ese sentido, el ex portero sostuvo que “tiene que velar por eso, hoy tiene una oportunidad única de defender Universidad de Chile. Para mí hoy es uno de los porteros con más proyección del fútbol chileno, que vea el lado bueno de las cosas”.

“Pasa que lo tildan de conflictivo cuando lo único que hace el tipo es defender al club, estuvo solo muchas veces, la dirigencia no lo trató bien. Tuvo problemas de contrato, estuvo con un pie fuera de Universidad de Chile”, concluyó Herrera.