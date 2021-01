Hernán Caputto incendia a la U: asegura que con él Montillo no se retira y que el cambio con Dudamel no se ve

Luego de un 2019 para el olvido, Universidad de Chile comenzó con todo la temporada. Los azules se mantuvieron en la pelea por el título en las primeras fechas, pero el parón por el coronavirus les jugó una mala pasada y a la vuelta volvieron todos los fantasmas.

Esto le terminó costando el puesto a Hernán Caputto, el hombre que se la jugó para salvar al club cuando estaba a punto de caer al descenso. La directiva optó por sacarlo y poner en su lugar a Rafael Dudamel, con quien las cosas parecen ir de mal en peor.

El ex técnico de los azules tiene claro que podía dar más por pelear el campeonato y no estar mirando la tabla ponderada como ahora, con el equipo al borde de irse a la B. En conversación con Golazo de La Cuarta, el argentino-chileno se sinceró sobre el momento del club.

Caputto aseguró que si estuviera en la U, Montillo seguiría siendo titular y no estaría pensando en el retiro. Foto: Agencia Uno

Caputto aseguró que ahora, viéndolo con más calma, vivió algo similar a lo que atraviesa hoy Colo Colo. "La última parte del año me tocó enfrentarla y es parecida a lo que les toca a ellos, equilibramos todo lo emocional del equipo, intentar sacar los resultados independiente del cómo y después, en un año diferente y buscando posibilidades, hasta la pre pandemia estuvimos segundos o cuartos. Post pandemia no fue tan bueno, aunque digamos para qué. Estuvimos segundo y quintos cuando yo me fui".

Pero los dardos del ex técnico del bulla no se detuvieron. Al ser consultado por el retiro de Walter Montillo, fue categórico. "Es un gran referente y líder, fuimos compañeros y lamento mucho lo que está viviendo. Creo que es un poco precipitada (su decisión), no comparto la forma ni la manera. Es un jugador muy importante para el equipo y para nada hay que endosar lo que está viviendo en lo personal. Deseo que hago un gran término de año y carrera, porque lo merece".

Fue ahí que Caputto disparó con todo y señaló que si estuviese aún en el equipo, la ardilla no colgaría los botines. "Lo conversamos y respeto su decisión, independiente de si puedo estar de acuerdo o no. Lo del entrenador de hoy no lo puedo contestar, pero (si fuese el DT) seguro que Walter estaría jugando y no sería el término de su carrera".

Dardos contra Dudamel

Cuando Hernán Caputto dejó su cargo en la U, se esperaba que el equipo mejorara en su juego. Sin embargo, junto a Rafael Dudamel eso ha estado muy lejos de ocurrir, lo que los tiene hoy peleando en la tabla ponderada con los colistas.

"No podría analizar algo claro, primero porque no vi todos los partidos porque me tocó no estar en Chile. Después porque respeto a los entrenadores. Lo que sí tengo claro es que los números son diferentes a los que tenía yo y esos no son solo importantes sino que son datos que no se mueven", disparó el ex DT azul.

Caputto insistió en sus críticas y también le dejó un palo a la directiva. "Ya sabrá la gente encargada de mi salida de cuál era el cambio, que esto es evidente y lo puedo decir, no lo veo. Espero lo mejor de la U, respeto muchísimo y conformé parte del equipo. Espero lo mejor para lo que queda de año".

Finalmente, aseguró que quiere volver a dirigir en el profesionalismo. "Haber afrontado el desafío de la U en una situación difícil como la del año pasado y después tener esta posibilidad de estar este año me da, independiente de la capacidad, el poder decir que quiero seguir en el fútbol profesional. Ya se verá más adelante un tema que tenga que ver con el fútbol joven, que no descarto porque es mi ADN. He tenido posibilidades buenas, pero quiero seguir en el profesional. He dado el paso".