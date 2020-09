Gonzalo Espinoza cuenta la verdad de su gesto y lo que quiso hacer en el gol a Colo Colo: “No fue lindo, pero vale igual”

Gonzalo Espinoza le dio el empate a Universidad de Chile ante Colo Colo en el último Superclásico con un remate de zurda que encontró una débil respuesta de Brayan Cortés. Fue en el comienzo del segundo tiempo y parecía que le serviría a los azules para dar vuelta el compromiso, pero finalmente todo quedó en tablas.

Un día después, el Bulldog analizó su tanto. “No fue un lindo gol pero vale lo mismo que uno de chilena. Le quise pegar cruzado, pero fue una pelota que entró lenta, con suspenso. El enganche estuvo bueno. Cuando vi que Leo (Valencia) venía jugado, le enganché y quedó rematar al arco. Se dio justo que el arquero estaba tapado y yo le pegué cruzado, por eso entró lenta, él (Brayan Cortés) quiso buscar visión y la pelota pudo entrar. Eso nos dio un envión anímico”, reveló a Todos Somos Técnicos de CDF.

Además, explicó por qué se apuntó la cabeza mirando a Hernán Caputto en ese momento. “Él me hizo así, que había que tener inteligencia y yo repetí el gesto, nada más, no fue para él”, recalcó al manifestar que compartía con su técnico el hecho de que debían dominar con mente fría a partir de ese momento.

Gonzalo Espinoza celebra su gol ante Colo Colo en el Superclásico. | Foto: Nicolás Maldonado, prensa U de Chile

Sobre la sequía de triunfos ante los albos, Espinoza dijo que “no sé, hace bastante tiempo hacemos grandes partidos con Colo Colo y no podemos meter esa puntada final que muchas veces hemos tenido. En el Monumental también la tuvimos y lo perdimos en el último minuto. Son momentos. Hay que liquidar este tipo de partidos porque jugadores como Paredes tocan una y hacen el gol”.

“El análisis es con un poco de bronca, por cómo se dio el segundo tiempo. Pudimos haber hecho mucho más y no pudimos concretar. Se dio el gol al inicio, empezamos a tener más la pelota, en líneas generales fuimos superiores a Colo Colo pero pasa esto que ya nos pasó el semestre pasado: no concretar las opciones. (…) Me sorprendió lo cerrado que estaba Colo Colo (…) Pero no hay que volverse loco, ya que hemos concretado más este año que el año pasado. Por un partido no nos podemos volver locos, hay que estar tranquilo”, completó sobre el partido.

Consultado por el desarrollo del primer tiempo a diferencia del segundo, el volante dijo que “Hernán pidió salir a ganarlo, que el partido era ganable por cómo se veía. A mí me pidió que entrara a meter más, a tener la pelota, a asegurar la pelota hacia adelante. Por momentos lo hice. Colo Colo estuvo muy cerrado, tuvimos mucho juego con los centrales, pero sí encontramos bastante por las bandas”.

También dijo que su condición de suplente no le molesta y que batalla para revertirlo. “Las chances de ser titular son las mismas de todos. Tenemos un mediocampo poblado, de muy buenos jugadores que lo han hecho bien. Es rico tener competencia así, porque a uno lo hace trabajar mejor. Siempre trabajo para ser titular, me vio bien en la semana y me lo ha manifestado, que siga así”, expresó.

Finalmente, Espinoza comentó de su estilo que “me crié en el fútbol de Argentina y allá se permite más el roce, es más fuerte. Yo trabajo en eso, que si bien voy de pierna fuerte jamás es con mala intención. Hay que ir a ganador sí, mi posición se trata de eso. Espinoza siempre va a tratar de jugar al filo, dando todo de sí mismo. Me tengo que calmar sí en algunas jugadas, aunque siempre esté full en cada pelota”.