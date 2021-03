"Puede graduarse como DT": el ruego de Cristián Caamaño a Rafael Dudamel para duelo de la U por Copa Libertadores

Este miércoles Universidad de Chile tiene uno de los partidos más importantes de la naciente temporada 2021 en Copa Libertadores. Los azules visitan a San Lorenzo con la obligación de asegurar un cupo en la tercera fase del torneo.

El partido ha estado marcado por los casos positivos de coronavirus al interior del plantel y que han dejado fuera a gran parte de los titulares. Es por ello que ante el ciclón, Rafael Dudamel utilizará una base de juveniles que se estrenan dando una batalla clave.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño adelantó lo que será el encuentro en Argentina y aseguró que "con titulares tampoco era un equipo que te llamara la atención, salvo la contratación de (Marcelo) Cañete, (Nahuel) Luján o la recuperación de (Pablo) Aránguiz".

Simón Contreras es uno de los juveniles que buscará la hazaña ante San Lorenzo. Foto: Agencia Uno

El periodista fue crítico de cómo el club ha manejado el brote en el plantel. "No sé por qué no fueron capaces de dar los nombres de los que fueron, el hincha merece saber quién los representará. ¿Qué sacan con esconderlos? Pareciera que van a una guerra, el hincha no tiene idea de quiénes fueron (...) Chile está en una pandemia, ¿por qué esconder a los jugadores? Si la gente no es tonta, los que no llegaron el otro día era porque tenían covid".

Ya abordando el encuentro, Caamaño no escondió su preocupación por los juveniles que saltarán a la cancha y pidió a Dudamel ir con uno de los refuerzos de entrada. "¿Cuántos minutos van a resistir esos muchachos? Thomas Rodríguez es para ir a la guerra, no en el segundo tiempo. Arma dos líneas de 4 con Rodríguez de volante. Hay que ser inteligente, no te regales. Basta".

Pero eso no fue todo, ya que el periodista rogó al llanero actuar como DT de equipo grande y no de juveniles. "A Dudamel, aunque se coma un papelón, no lo van a sacar. Está claro que es momento de ser estratega, de pensar bien, de dejar el lirismo. Si no hay equipo para sostener defensivamente, no hay que regalar en ofensiva".

"Ahí es donde Dudamel tiene que mostrar sapiencia. Acá se puede graduar de técnico de primera división, porque es DT de divisiones menores. Es un novato, le pido que sea estratega", sentenció.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.