Cristián Caamaño lapidario con la U: "Fue una decepción, quizás la mayor de la segunda fecha"

Universidad de Chile se estrenó en el Campeonato Nacional 2021 con un trabajado empate 1-1 ante Huachipato. Los azules no se vieron cómodos en la cancha y lograron rescatar un punto gracias a Ángelo Henríquez, que apareció libre y empujó la pelota para anotar.

El rendimiento del cuadro estudiantil sigue dejando dudas con Rafael Dudamel al mando y algunos ya se inquietan. En la última edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño disparó con todo contra el técnico, al que responsabilizó por el mal juego del club.

"Fue una decepción, quizás la mayor de la segunda fecha. Era el debut, tenían más de un mes de preparación, con partidos oficiales en Copa Libertadores… Es más de lo mismo", lanzó el periodista.

La U empató con Huachipato y sigue dejando dudas en su juego. Foto: Agencia Uno

Para Caamaño, el venezolano no está cumpliendo con las expectativas. "Se anticipó, se avisó, pero la U pretendía dar un salto de calidad con Dudamel, lo que no está siendo así. Lo preocupante es que con la inversión y los jugadores que se trajeron, el equipo sigue flojo en ataque, en defensa. No tiene jugadores en puestos claves que rindan 90 minutos como el lateral izquierdo".

El periodista no se detuvo ahí y aseguró que el estratega azul podría tener meses complejos de no mejorar. "Se le hará difícil a Dudamel sostenerse en el cargo con este rendimiento futbolístico. La preocupación ya está instalada en el CDA, los jugadores están con miradas confusas y si no arriesga el DT, será un año muy largo".

Finalmente hizo una dura autocrítica para el plantel, asegurando que "donde sea, la U tiene que salir a comerse al rival. Da lo mismo la cancha que sea".