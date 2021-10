Un grupo de hinchas escribió que los futbolistas de Universidad de Chile no fueron lo suficientemente comprometidos con Esteban Huevo Valencia. Durante el partido donde cayeron ante Deportes Melipilla, otros individuos invadieron la cancha del Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Universidad de Chile está muy complicada. Tras el Superclásico con Colo Colo ha sumado sólo un punto de 21 posibles en los últimos siete partidos y su técnico que primero fue interino y luego fue ratificado, Esteban Huevo Valencia, se excusó por no asistir a conferencia de prensa y, al borde de la emoción, comentó a TNT Sports poco antes en una escueta nota post partido que si es parte del problema, no tiene inconvenientes con dejar el cargo en una decisión que verá en la semana.

Todo esto luego de la derrota del Romántico Viajero frente a Deportes Melipilla, donde se inclinaron por 3-0 generando la indignación de sus hinchas. Un grupo de ellos, de hecho, invadió el campo del Lucio Fariña Fernández de Quillota para increpar a los futbolistas. Y el descontento con el plantel no paró y se trasladó a Santiago.

Claro, porque según pudo constatar RedGol, el Centro Deportivo Azul fue rayado con una fuerte y clara consigna que exculpa, de alguna manera, a Esteban Valencia y apunta todos sus dardos al plantel de Universidad de Chile. “Trotones. Le hicieron la cama al Huevito. LDA no abandona”, se puede leer en el escrito hecho en el portón del recinto donde la U hace sus entrenamientos diarios.

Dicha consigna va en la línea de lo que históricos azules declararon a RedGol. “Lo de Valencia es complicado. No sé si los jugadores no le tienen confianza y si hay algunos que no están remando para el lado que corresponde”, sentenció Sandrino Castec al respecto.

Universidad de Chile debe decidir el futuro de su entrenador a seis fechas del final del Campeonato Nacional y mirando de reojo la zona baja de la tabla de posiciones, ya que Melipilla se le puso a seis unidades y bien puede quedar a cinco de la promoción si Curicó Unido le hace la gracia a Unión La Calera este lunes.