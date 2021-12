Este miércoles Joaquín Larrivey negó las informaciones emanadas de Azul Azul que aseguraban que el delantero argentino pedía 750 mil dólares pare renovar su contrato.

Eso sí reconoció que Universidad de Chile le hizo una oferta, aunque fue inferior a lo que él pretendía, por lo que decidió no continuar el equipo azul.

Para Cristopher Antúnez, panelista de Redgol en La Clave, existen demasiadas contradicciones en la salida del veterano atacante y no hay claridad en las declaraciones de ambos lados.

"Decían que Larrivey tenía ofertas en Brasil, MLS y Qatar, pero resulta que esta semana dice que quiere quedarse en Santiago, entonces qué cambió en estos meses ¿Fue una herramienta para renovar?", se pregunta Antúnez.

"Larrivey ya reconoció que sí le hicieron ofertas, el problema es que no las aceptó. Larrivey pedía 750 mil dólares por el año, pero luego él dice que es falso", añade.

Luego, señala: "Larrivey si termina firmando en un archirrival, entonces ¿qué va a decir? 'No sé, yo me quería quedar, pero no me aceptaron las condiciones', es como lavarse las manos...".

Por su parte, Joaquín Larrivey ofreció una nueva entrevista a El Mercurio este jueves en la que apuntó a los dueños del club: "Me parece que los que compraron la U, la sensación que tengo por lo que me dijo una de las dos principales autoridades del club —no porque yo me lo esté inventando—, es que la compraron para hacer un 'pasa mano, lo compro y lo vendo', sin querer invertir capital. Entonces de esa manera es muy difícil reconstruir un equipo".

"A mí nunca me interesó saber quién estaba detrás de esta compra, pero creo que si uno compra una casa que está hecha pelota y hay que refaccionarla, uno sabe que tiene que poner dinero para darle un poder de reventa, para revalorizarla", aseveró.

Finalmente, reconoce que está abierto a firmar en un archirival de la U: "Mi prioridad siempre fue la U y cuando deciden no contar conmigo, no por un tema futbolístico, sino que por otro motivos, donde te dan la espalda, uno pasa a darle prioridad a lo familiar. Tomaré la decisión en base a las ofertas que tenga en la mesa. Nuestra idea es quedarnos en Santiago. No descarto nada, estoy dispuesto a escuchar propuestas. Si hay una posibilidad cierta de ir a cualquier club, yo estoy abierto a oír lo que ofrezcan".