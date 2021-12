Este martes se cumplen 10 años del logro más importante en la historia de Universidad de Chile: la obtención de la Copa Sudamericana de 2011, donde el equipo dirigido por Jorge Sampaoli fue un festival a través del continente y se quedó con el primer título internacional de su existencia. Un hito increíble que bien pudo ser amargado por un descenso, del cual los azules libraron de manera milagrosa al darle vuelta el partido a Unión La Calera en los minutos finales.

Eso le trajo un particular recuerdo a Sampaoli, quien se refirió por primera vez este casi descenso de la U de Chile en un adelanto de Memorabiblia, de TNT Sports, que recordará esta primera década tras la obtención de la Copa Sudamericana.

“El domingo, cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011. El particular vínculo que tengo con la institución no va a terminar nunca”, manifestó el ex seleccionador nacional recordando el particular “lo damos vuelta” que se hizo tan popular entre los azules desde que revirtieron aquella final del Apertura de esta temporada ante Universidad Católica, punto de partida de la Sudamericana y el tricampeonato.

También recordó cuando le pasaron máquina a Flamengo. “No queríamos que finalizara ese partido, queríamos seguir haciendo goles (...) Ronaldinho, terminó el partido y vino al vestuario a felicitar, diciéndonos que era impresionante lo que jugaba este equipo. Y eso también fue elevando la creencia de los jugadores de que podían”, completó Sampaoli.

El primer episodio de esta nueva temporada de Memorabiblia se estrenará este martes 14 de diciembre a las 21:00 horas, donde se podrá ver la entrevista completa Jorge Sampaoli además de los recuerdos de su cuerpo técnico, Sebastián Beccacece y Jorge Desio y también los líderes Pepe Rojas y Johnny Herrera.