Universidad de Chile fue vapuleada por Colo Colo en un nuevo Superclásico: 4-1 en un marcador que pudo ser mucho más expresivo, dado que a los 15 minutos ya perdía por 3-0 en el estadio Monumental y encontró un descuento vía penal de VAR. La apuesta de Santiago Escobar de un equipo joven no resultó y la defensa y el mediocampo hicieron agua por todos lados.

Ante esto, Johnny Herrera salió pierna en ristre. “Es difícil analizar algo tan desigual. Quiero hacer una crítica más amplia, felicito a Azul Azul por el desastroso plantel que armaron. Dijeron que querían cambiar todo, borrón y cuenta nueva, pero había muchos jugadores del año pasado, cinco al menos que calzaban bien en este plantel. Cosas absurdas, avalar lo de Roggiero en la conformación, cuando llegó le decían poco menos que era Dios y venía a cambiar todo. A dos o tres meses de iniciar su proceso, no tiene idea dónde está parado, no tiene idea a qué club llegó. Un plantel descompensado”, lanzó de entrada el ídolo de Universidad de Chile en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

“No sé si criticar a profesor Escobar, no es tanta responsabilidad de él sino de quien lo trajo. Le dio la responsabilidad a niños en una cancha históricamente difícil para nuestro club. Pasó lo que pensábamos que iba a pasar con un central de 18 años, Bastián Tapia tiene mucha proyección, pero le faltaba prepararse. Al menos ponerlo con un central de más experiencia y no con Ignacio Tapia, que me da lata criticarlo pero viene de descender y al que trajeron como ícono para la defensa fue al banco. Me da pena por ellos. Bastián Tapia será un gran central, pero hay que darle tiempo, que se foguee con alguien de más experiencia”, complementó.

Asimismo, recalcó que “seguimos destacando lo de siempre. Universidad de Chile tiene arriba jugadores desequilibrantes, me saco el sombrero con Ronnie Fernández, prácticamente solo, el mediocampo fue un fantasma. Brun es típico volante uruguayo, debe tener alguien al lado que juegue fútbol para que él destruya, un Marcelo Díaz, un Agustín Farías. Son cosas básicas. Profesor Escobar no está tan al tanto y lo de Roggiero es penoso”.

Finalmente, Herrera hizo un apunte del arquero. “Me detengo en Galíndez, es un buen arquero, pero nunca en su vida había jugado un clásico. Los que hemos jugado en equipos grandes de distintos países y también en selecciones sabemos que es distinto jugar en una selección a jugar un clásico. Ojo con eso”, concluyó.