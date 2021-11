Universidad de Chile no salió del empate con Cobresal y, con ello, enfrenta la última fecha del Campeonato Nacional en zona de partido por la permanencia. Es decir, necesita ganar sí o sí para no tener que jugar una final por no perder la categoría, tal como le pasó a Colo Colo al final del torneo pasado en un duelo que disputó con la U de Conce en febrero de este año en Talca. Es más, si pierden con Unión La Calera y Huachipato gana, descenderán de manera automática.

Por lo mismo, desde el Romántico Viajero apelan a todo, incluido el corazón de sus hinchas. Y es que, a través de sus redes sociales, la U envió un sentido mensaje que tuvo buena recepción entre sus fanáticos.

“Vivimos una de las semanas más importantes en la historia del club. Ha sido un semestre difícil y hemos sufrido tanto como ustedes. Hoy más que nunca necesitamos seguir contando con su incondicional apoyo, mantenernos unidos y luchar juntos para superar el partido de este domingo. Nos jugaremos la vida y defenderemos a muerte estos colores que representan a millones de hinchas. Por ustedes, nuestras familias y por la U. #VamosLaU”, puso el cuadro azul a través de su cuenta de Instagram con una foto de su equipo.

Universidad de Chile enfrentará este domingo a Unión La Calera en el estadio El Teniente a puertas cerradas desde las 18:00 horas y lo podrás seguir minuto a minuto en RedGol.