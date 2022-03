Desde el Superclásico que Hernán Galíndez viene de más a menos en Universidad de Chile. El nuevo arquero y refuerzo de los azules para la temporada 2022 ha mostrado las condiciones que lo tienen peleando por el puesto en la selección ecuatoriana de cara al Mundial de Qatar 2022, pero en los últimos partidos ha dejado rastros de inseguridad.

En específico, al meta azul se le recrimina estar dando muchos rebotes en lugar de controlar el balón con las manos, bajón que de todas formas viene acompañado de los malos resultados del Chuncho y el bajo rendimiento del plantel en conjunto.

En conversación con Paulo Flores y Redgol, Roberto Rojas, el Tomatín, defiende la calidad del portero ecuatoriano, pero reconoce que él habría elegido otra opción.

“Galindez no es más seguro que Marcelo Ramírez… pero Marcelo Ramírez y Galíndez han sido largamente seleccionados en sus países. Puede ser una falencia, pero tienen otros atributos como mucha fuerza de piernas, pero su mejor versión no es la seguridad de manos”, dijo el ex arquero de Universidad de Chile a La RedGoleta.

Tomatín agrega que “ahora que está Galíndez, ha demostrado que es el número 1 de la U y que tiene una jerarquía, es de las buenas contrataciones de la U, sigo insistiendo. Me hubiese gustado que fuera la oportunidad para Cristóbal Campos, pero dadas las condiciones y el arquero que trajeron, Galíndez debe ser el titular”.

Roberto Rojas concluye que “es un arquero hecho ya, está más cerca del final que del inicio de su carrera. Lo que tenga que mejorar ya no lo mejoró, pero sin lugar a dudas es un arquero competitivo. Pese a que la U no ha andado bien, es uno de los refuerzos que ha respondido. Por ser extranjero está más expuesto y ha sido criticado de forma injusta. Galíndez creo que se ha ganado la titularidad”.

Por su parte, Eduardo Lalo Fournier, meta de la U en el descenso y ascenso de la U en Segunda División (Primera B), consideró que “no soy nadie para decirlo, pero la U necesitaba un arquero de más experiencia, de mayor solidez que Galíndez”.

Lalo Fournier sentencia: “¿puede crecer sustancialmente? No, ya tiene sus años. En la vida todo mejora porque uno nunca termina de aprender, pero como se pensaba no ha tenido un buen año. Aunque tampoco juega solo. Le falta un poco más de solidez en el arco”.