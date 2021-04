Marcelo Vega "le para el carro" a Johnny Herrera: "Espinoza será tu amigo, pero no es mejor que Leonardo Gil"

Marcelo Vega analizó el superclásico tras la victoria de Colo Colo por 1-0 contra Universidad de Chile, por la quinta fecha del Torneo Nacional. El Toby eligió a Leonardo Gil como el mejor del partido y entremedio tuvo un sabroso “cruce de palabras” con Johnny Herrera.

Según el Toby Vega en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el jugador del Cacique se vio “con personalidad. Cuando en la U le piden a Cañete que haga estas cosas, que la vaya a buscar y la pida, Gil lo hace en Colo Colo y no siendo 10. Él es de contención y Cañete no lo hace”.

Tras las palabras del ex mediocampista nacional, Herrera metió la cuchara: “Gil juega bien, pero para mí no es más que Gonzalo Espinoza, por ejemplo. Es mi opinión”, dijo el otrora 25 de la U.

Sobre la misma el Toby le contestó medio en serio, medio en broma: “Espinoza será tu amigo, pero no. Ya se cree 10, andaba tirando pases a tres dedos y tenía a Cañete al lado”.

Por otro lado fue tajante y durísimo con Rafael Dudamel. Para el Toby, esta Universidad de Chile defiende bien, pero pierde en la lógica del fútbol de buscar el gol en el arco rival y el triunfo.

“La U entró a destruir, a quitarle el balón a Colo Colo, pero el problema es que no genera ocasiones de gol. Hablamos que no tenía que salir Marcelo Morales y por dónde nace el gol de Colo Colo…. En las ocasiones que Bolados pudo se sacó de encima a (Diego) Carrasco y por ahí nace el gol. Me parece que el partido lo pierde Dudamel. Con la capacidad que tienen estos jugadores puede hacer más cosas en el arco rival, y no lo logra, porque Dudamel es más defensivo, es lo que mejor hace y no logra generar ocasiones con cañete”, expuso.

Añade que “Colo colo no hace un gran partido, tampoco juega tan mal, pero era el momento de la U para hacerle daño e ir a buscarlo. Recupera balones, pero no genera para arriba”.

“Soy de la idea que el técnico se tiene que ir, porque como juega la U y es no es ahora, es del año pasado. Esta forma de la U no se ve bien y le costará mucho jugar contra equipos que no tienen gran plantel, pero sí juegan bien como Huachipato o La Calera. La U no va bien encaminada con Dudamel”, sentenció.