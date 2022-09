Ronnie Fernández dejó la escoba durante las Fiestas Patrias al usar sus redes sociales para realizar una curiosa dedicatoria en su Instagram, donde dejó claro que tiene problemas con algún cercano en Universidad de Chile al publicar la canción "El sapo del barrio" de Los hermanos Campos.

Una particular cueca para acompañar las Fiestas, porque también la acompañó de un emoticon del anfibio. Por eso no había que ser muy astuto para entender que el significado de la canción era un dardo para algún cercano.

De hecho después usó su cuenta de Instagram para indicar que "para los busca polémicas, fue únicamente por todos los comentarios mala leche de los últimos días por parte de algunos medios en Twitter con sus fuentes inventadas".

El tema lo trató Marcelo Vega en TNT Sports, donde emplazó al delantero universitario a aclarar el asunto para que las especulaciones de los hinchas, dirigentes y la prensa no sigan creciendo como una bola de nieve.

"No lo entiendo, no sé qué dice, pero me encantaría que haga una conferencia y hable de los problemas que tiene con los demás", fue el pedido del Tobi para que se aclaren los malos entendidos que hay en la U, donde Ronnie además es capitán debido a la suplencia de Felipe Seymour.

Agregó el ex volante que "parece que le habla a los sapos, a la prensa, no sé a quién le habla. Que salga a hablar y así lo analizamos", aunque piensa que el tema de las redes sociales debe cortarlo para enfocarse en lo deportivo.

"Mejor que se preocupe más de jugar que de andar haciendo declaraciones en las redes sociales", fue la declaración contundente de Marcelo Vega al delantero de los azules.