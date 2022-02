La victoria en el primer partido del Campeonato Nacional de Universidad de Chile fue un suspiro para los hinchas que venían de temporadas de sufrimiento, por lo mismo quieren disfrutar del triunfo ante Unión La Calera y esperar seguir en esa senda.

Algo que también cree el comentarista de La Magia Azul, Héctor Tito Awad, quien con su particular análisis pone sobre la mesa las características que están logrando hacer el cambio en Universidad de Chile.

"Siempre he tenido fe en que lo que necesitaba la U primero que todo era un técnico. Trajimos un buen técnico como Escobar, que tiene títulos, que tiene experiencia. Vi una U con un esquema diferente, con el entendido de que los jugadores también lo captan. Lo vimos con Boca, con Colo Colo en Argentina. En ese sentido a la U se le nota una mano diferente. Nosotros estábamos llenos de parches: un técnico no servía, otro técnico no servía, otro técnico no servía", cuenta Awad.

Es que el triunfo cambió de forma inmediata el ánimo en los azules, que ya se estaban acostumbrando a sufrir, por lo que para el comentarista deportivo es otro momento para disfrutar de lo que se está haciendo.

"Son tres años que sufrimos hasta faltando cinco minutos que no sabíamos si íbamos a empatar o perder. Además no se generaban más de dos oportunidades de gol, era terrible. Ahora puede ser que pase no igual, pero la U hoy día va a generar cinco oportunidades de gol y con los dos delanteros van a convertir dos o tres", destaca.

Pero ojo, que pese al optimismo en el pueblo bullanguero, Tito Awad hace una advertencia a irse con calma por las piedras porque queda mucho camino por recorrer.

"Pero cuidado, piano a piano, esto es auspicioso, esperanzador, pero hay que tener cuidado de la noche a la mañana pasamos a ser un Manchester City, todo de a poco", finaliza.