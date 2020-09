Tirón de orejas en la U para Camilo Moya y Pablo Aránguiz por no respetar protocolos tras foto en un jacuzzi

Universidad de Chile vive uno de sus mejores momentos en mucho tiempo. Los azules vencieron a Deportes Iquique y están en la pelea en la parte alta de la tabla, pero el buen presente se ha visto empañado por una polémica generada por Camilo Moya y Pablo Aránguiz.

Tras el duelo ante los dragones celestes, el 22 publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece junto al 13 en un jacuzzi, rompiendo los protocolos sanitarios vigentes para el desarrollo del Torneo Nacional.

Esto inmediatamente encendió las alarmas en el CDA, donde entienden que fue un grave error que los jugadores compartieran el baño de tina. Según informó La Tercera, la situación estaría en manos de la Comisión Médica de la ANFP, que buscaría una sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

Camilo Moya y Pablo Aránguiz compartieron un jacuzzi tras el triunfo ante Deportes Iquique. Foto: Instagram

LIBRES EN LA INTERNA, A LA ESPERA DE LA ANFP

El mismo medio recalca que en la charla técnica de este viernes, Hernán Caputto habló con sus dirigidos y les pidió respetar todavía más los protocolos para evitar alguna sanción de parte del ente rector del fútbol chileno. En el club saben que fue un error, pero no aplicarán ningún castigo a sus jugadores.

Gonzalo Espinoza enfrentó los micrófonos en la misma jornada y tuvo tiempo para hablar del condoro de sus compañeros, pero recalcó que no han tenido ningún positivoal Covid-19 hasta ahora.

"Sabemos que no se debía, pero hemos seguido los protocolos al pie de la letra, todo lo que nos ha dicho el cuerpo médico lo hemos cumplido a más no poder. Hemos tratado de inclusive exagerar con el tema de los protocolos, y lo hemos cumplido", explicó en primera instancia.

Para Espinoza, el tema no merece más atención. "Tratamos de que los protocolos siempre sean seguidos y (la imagen) es un error para afuera, ya se conversó el tema y no hay que darle tanta vuelta y tratar de que pase porque hemos seguido los protocolos de muy buena manera, y por una foto no creo que se eche a perder todo lo bueno que se ha hecho durante estos meses".

"Hoy nos hicimos el octavo PCR. Y nadie en el club está contagiado, nadie ha salido ni siquiera con dudas en su examen, gracias a Dios ha salido todo bien y creo que por una foto no se puede echar a perder todo lo bueno que hemos hecho", sentenció.