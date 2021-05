Thomás Rodríguez responde a los malhablados: "Ser hijo de Leo Rodríguez no es una mochila pesada, es una motivación"

Uno de los refuerzos de Universidad de Chile para esta temporada es Thomás Rodríguez, volante que en Unión La Calera mostró sus credenciales para llegar a la U.

Un aspecto a considerar es que Tommy es hijo de Leo Rodríguez, uno de los grandes de la historia azul, y la obvia comparación con su padre es algo recurrente entre los hinchas universitarios.

"Obviamente yo antes de llegar sabía que podía pasar, pero somos distintos, si vamos a lo futbolístico no hay comparacion, no tenemos que ver en temas de posiciones, el era un 10 clásico y yo me muevo por el frente de ataque", afirmó en conferencia de prensa.

Thomás Rodríguez de niño dando la vuelta junto a su padre Leo Rodríguez (Archivo)

Agregando que "para la gente puede surgir esa comparación, pero no es una mochila es una moticacion para vestir esta camiseta".

Thomás Rodríguez además deja en claro que está cumpliendo un sueño al ser jugador de Universidad de Chile, algo que quería desde siempre.

"Me motiva mucho estar acá, estoy feliz aca y quiero disfrutar el día a día en este club, porque cada jugador que está acá lo debe disfrutar al máximo", cerró.