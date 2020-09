Thomas Rodríguez: "Espero que el superclásico lo gane la U. En Colo Colo no podría jugar nunca"

Este domingo se disputará un Nuevo superclásico del fútbol criollo con Universidad de Chile como local ente Colo Colo por la novena fecha del reanudado Torneo Nacional. Uno que nunca ha jugado en la U, pero que lo palpita distinto al resto desde pequeño es Thomas Rodríguez.

El mediocampista de La Calera e hijo de Leonardo Rodríguez conversó con el programa Después Te Explico de RedGol. Thomas espera un triunfo azul y diluye cualquier opción de vestir la camiseta de Colo Colo.

“En Colo Colo no podría jugar nunca porque es algo que hasta está prohibido de familia, ni siquiera es que lo pueda decidir yo. No es tan así con la Católica, porque mi papá no siente una rivalidad igual”, dijo Thomas Rodríguez.

Agregó que “en Colo Colo en algún momento algunos técnicos que se interesaron en mí, no me dio ni pie para hablar. Es algo muy marcado de familia y siento que en Colo Colo no voy a jugar nunca”.

Por otro lado fue consultado por los largos años de Universidad de Chile sin victorias ante los albos: “se hace sentir, si año tras año no cortas la racha es como que el mensaje sigue estando ahí, pero ya está. La U tiene jugadores de jerarquía que están por encima de eso que se habla. No creo que les vaya a afectar. Será difícil como todo superclásico y lo va a ganar el que esté más fino, más metido y convierta las pocas posibilidades que seguramente habrá. En mi caso espero que gane la U”.

Además, el chileno-argentino reitera que uno de sus grandes sueños es ser nominado a la Roja: “sin duda sería una experiencia única estar en la selección, aunque sea tan sólo por un día. Para eso la respuesta es trabajar al cien por ciento en el club”, sentenció.