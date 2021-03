Tensión máxima en Universidad de Chile por ola de contagios en el plantel a horas de jugar ante San Lorenzo

Este miércoles a las 21:30 en el Estadio Nacional, Universidad de Chile recibe a San Lorenzo con la ilusión de avanzar en el objetivo de llegar a la zona de grupos de la Copa Libertadores.

La tranquilidad del plantel en la previa del encuentro se vio amenazada por la noticia de que hay un caso positivo de Covid-19 en el equipo.

Si bien es cierto el nombre no fue revelado, todo indica que se trataría de un jugador titular y que era considerado en el once de Rafael Dudamel.

Pero este no es el único gran problema para los universitarios, que desde ya pierden a una pieza del once, el miedo mayor que existe en la esfera universitaria, es que no sea el único caso.

Hay varios compañeros del afectado que tuvieron contacto estrecho y por tal razón se activaron todas las medidas sanitarias para determinar si hay o no más contagios.

Será un día clave para aclarar la situación y saber con qué jugadores podrá contar en definitiva Rafael Dudamel para iniciar la Copa Libertadores.