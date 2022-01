Universidad de Chile se prepara para el primer Superclásico del año, donde marcará el estreno del técnico Santiago Escobar enfrentando a Colo Colo. Eso sí, el técnico colombiano advierte desde ya que va cuidar físicamente a varios de sus jugadores, por lo que buscará verlos a todos en cancha aprovechando la gran cantidad de cambios que le permite la competencia de verano en Argentina.

Así lo aseguró el entrenador, quien en conversación con La Magia Azul, adelantó el duelo ante los albos en la ciudad de La Plata, sin querer dar luces de un once inicial.

"Todavía no. Hoy debemos priorizar la salud de los deportistas y han ido sintiendo de a poco el trabajo que se está haciendo. El reglamento del torneo permite siete modificaciones, estamos buscando hace una mixtura en el primer tiempo, algunas modificaciones en el segundo tiempo con otro equipo mixto, por los tiempos de trabajo que llevamos, por los kilómetros y metros que se han sumado en esta pretemporada, entonces queremos que no tengamos muchas lesiones y tenemos que dar prioridad al tema de salud", adelantó Escobar.

Pese a esto, el entrenador revela que de igual forma en mente está el de conseguir una victoria. "Lógicamente todos queremos ganar los partidos, así sean amistosos, pero tenemos que tener un orden de prioridades", destaca.

Por lo mismo, si bien su planificación habla de un plantel donde mezclará experiencia con juventud, asegura que le gusta mucho el desafío de empezar con grandes rivales, como son Colo Colo y Boca Juniors.

"Me gusta la tensión, jugar con esa atención y concentración que genera el morbo que hay porque hace mucho no se le gana a Colo Colo. Nos gusta tener partidos precompetitivos antes de la competencia oficial. Así queramos ganar y la hinchada quiera ganar, entendemos un orden de prioridades que es la salud, la parte atlética, que con ocho días de entrenamiento hay jugadores que no están para jugar los 90 minutos. Por eso vamos hacer una mezcla con jugadores jóvenes que queremos ver, ya les tocó el año pasado en el partido contra San Lorenzo", detalla el colombiano.

Es por esto que es claro en definir qué quiere ver el comportamiento en cancha de todo su plantel, tomando en cuenta las mediciones que tiene el plantel en la pretemporada, lo que ayudará a no tener lesionados y sumar experiencia.

"El resultado es importante, pero evaluando actitud, entrega, solidaridad, compromiso, la forma, el estilo, las maneras, todo en conjunto nos va llevar a procesar a ese jugador para potenciarlo. A los jóvenes los veremos contra Colo Colo, acompañados de otros de experiencia. Vamos hacer modificaciones, tenemos al analista de rendimiento que nos permite mirar cuántos metros corrieron, sus cargas de trabajo, quién se puede lesionar, si alguien tiene una contractura para sacarlo y que no se desgarre. Son análisis donde nos apoyamos de la parte científica de los especialistas que han llegado. Habrá presión, me gusta empezar con Colo Colo y Boca, es el escenario más lindo si queremos competir bien", finaliza.