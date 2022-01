La jugada más polémica del Superclásico ocurrió en el área de Universidad de Chile, cuando el juez del partido cobró penal del meta Hernán Galindez en contra de Lucero, en un choque que todavía no se tiene claridad del cobro, según por donde se mire.

Algo que también lamentó en el segundo tiempo el refuerzo azul, quien en una inédita entrevista en la banca de suplentes, manifestó su opinión sobre el cobro que significó el primer gol para Colo Colo.

"Salgo después del enganche, después me quiere volver a enganchar y yo no divido la pelota, eso es lo que digo, queda en mi mano derecha automáticamente. Chocamos y ahí generalmente la pelota queda dividida, pero ahora quedó en mi mano", comenzó contando en ESPN.

En ese sentido, el meta se lamentó por la situación, donde asegura que para él no debía ser cobrado como penal.

"Eso es lo que le digo al árbitro, se la saco del pie. Se la saco del pie. Claro que va caer por la inercia, no sé cómo me lastimé la rodilla, pero vi la imagen y la pelota queda en mi mano. Tengo un tajo, pero es lo de menos, me da tristeza porque no fue penal", finaliza.