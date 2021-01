Dudamel pone en duda a Montillo para el Superclásico: “El sábado en la tarde van a saber si será parte de la convocatoria”

Universidad de Chile y Palestino animaron un vibrante empate 1-1 en el Estadio Nacional. Por lo mismo, tras el compromiso, Rafael Dudamel enfrentó los micrófonos y aseguró que quedó muy conforme por el nivel exhibido por sus jugadores.

“Este ha sido el primer partido que he vibrado con el equipo, el primer partido que he visto la intensidad que requerimos, en cuanto a disposición, a compromiso, en cuanto a vivir cada minuto del juego. El resultado no era el óptimo, pero hoy me tengo que ir tranquilo a descansar, a preparar el partido del domingo, porque hoy han dejado todo, se han exprimido, se han quedado seco y estoy seguro que van a llegar a descansar y no van a tener ningún reproche”, partió señalando para el CDF.

Al ser consultado por las modificaciones que realizó para enfrentar al Tino Tino, aseguró que “son decisiones tácticas, de planificación, de circunstancias, de oportunidades y para eso estamos los entrenadores. Este no es el equipo de los amigos de Rafael Dudamel, este es el equipo de Universidad de Chile, y mis decisiones tienen que ir en beneficio de lo colectivo, todos han tenido y van a seguir teniendo sus oportunidades”.

Al ser consultado por la ausencia de Walter Montillo en la convocatoria, explicó que “consideré que la frescura de Jimmy (Martínez) o Brandon (Cortés) iban a ser muy productivas. Tenemos un partido en las próximas 72 horas y también es importante”.

La U mostró una mejora en su idea de juego, pero falló en el finiquito. (FOTO: Agencia Uno)

“Hoy hubo nombres distintos, hubo más juventud, más frescura, hubo una gran disposición, hubo orden ante un rival muy bien trabajado, de muchas formas que el equipo debía neutralizar y el equipo necesitaba de una frescura para poner una intensidad ante un rival complicado”, agregó.

“Espera el domingo y ya lo verás. Pero después de esta demostración no podemos esperar nada menos (…) Mejoramos en cuanto a intensidad, pero debemos seguir mejorando sobre volumen de juego”, complementó.

Finalmente, al ser consultado si la ardilla será parte del equipo para enfrentar a Colo Colo, el DT venezolano sentenció que “recién estoy terminando un partido. El sábado por la tarde va a saber si (Walter) Montillo será parte de la convocatoria”.

Recordemos que el Superclásico está programado para este domingo a las 18:00 horas, y que podrás vivir toda la previa, el encuentro y post-partido junto al equipo de RedGol.