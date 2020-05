Soteldo le da con todo a los dirigentes de Universidad de Chile: "Nunca vi algo así"

Yeferson Soteldo es uno de los pocos futbolistas extranjeros que no se llevó un buen recuerdo de su paso por Universidad de Chile.

El venezolano ha respondido con dureza a los hinchas azules que recriminan su bajo rendimiento en la U e incluso ha asegurado que quiere jugar en Colo Colo.

En conversación con el medio venezolano Meridiano Online, Soteldo habló de su quiebre con la hinchada azul: "Sí, fue extraño todo lo que pasó, pasaron cosas. En lo futbolístico creo que jugué muy bien, si no hubiese jugado bien cómo hubiese llegado al Santos"

"Lo que pasa es que ellos (hinchas) no supieron el por qué salí del club. No sabían y por eso toda la hinchada empezó a caerme a mí. Yo por eso no quise dar declaraciones ni tener un despedida, dejé que se queden con sus cosas, ya venía a un lugar nuevo así que ya daba igual", añadió.

Soteldo jugó en la U en 2018, marcando siete goles en 37 partidos

Además, el Chamo reveló la razón de su salida del club: "Me contaron que no me querían comprar, querían otro préstamo y yo ya no estaba para esas cosas, yo estaba para que me compraran".

"Estar de préstamo en préstamo para un jugador no es bueno. Ellos gastando dinero en préstamos y no comprar un jugador al menos el 50%... Ellos eran muy extraños (dirigentes), cómo se manejaba ese equipo de forma dirigencial era muy extraño y nunca había visto algo así como ello sse manejaban", cerró.

