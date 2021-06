Si a Esteban Valencia le va bien en Copa Chile: La decisión de la U respecto a su continuidad

El empate sin goles ante Palestino, marcó el fin de la era de Rafael Dudamel en Universidad de Chile luego de reemplazar a Hernán Caputto en el banco universitario y vístas así las cosas, dejando otra vez vacante el puesto

Como la Copa Chile está encima, en la U decidieron que se hiciera cargo del primer equipo -otra vez- Esteban Valencia, que es el jefe de las divisiones inferiores del club y que ya había ejercido un interinato luego del despido de Ángel Guillermo Hoyos en 2018.

La llegada del Huevo ha sido bien recibida por los jugadores y el ambiente distendido que se respira hoy, dista mucho de la presión vivida cuando estaba el adiestrador venezolano.

Universidad de Chile debutará en Copa Chile ante Deportes Recoleta (Prensa U de Chile)

De hecho este jueves Franco Lobos aseguró que "la llegada del profe Valencia la tomamos de la mejor manera, y como plantel estamos a disposición de él, sin mucho que decir. El nos ha transmitido tranquilidad, tiene mucha experiencia, y en él nos podemos apoyar, siento que es un DT que tiene mucha experiencia y los entrenamientos nos hace participar a todos, y eso genera un mejor ambiente"

La U debuta ante Deportes Recoleta y la pregunta que se hacen los hinchas es ¿Qué pasa si el equipo da resultados con Esteban Valencia? Si tienen un padrón definido de juego y si por fin los rendimientos individuales también se elevan ¿Se quedará hasta fin de año?

Son preguntas que también se hacen en el segundo piso del Centro Deportivo Azul y pese a que están contentos con la respuesta del plantel a los trabajos del Huevo y del preparador físico Marcelo Rosemblat, tienen decidido traer a un técnico para que se haga cargo del equipo.

No es que no confíen en la capacidad de Valencia, al contrario, pero entienden que sacar al ex volante de las divisiones inferiores es volver a dejar acéfalo un proyecto que los tienen muy ilusionados. Además, no quieren reiterar lo de Hernán Caputto, al que se llevó para liderar un revolucionario plan de inferiores y a la primera de cambios, asumió el primer equipo.