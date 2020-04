Sergio Vargas y un posible regreso de Marcelo Díaz: "Él tiene las puertas abiertas, pero no es barato y la U está lejos de eso"

El pasado martes, Marcelo Díaz fue el invitado de lujo de Diego Rivarola para conversar sobre lo que ambos tienen en común: su amor por Universidad de Chile.

El Chelo fue enfático en recalcar que su deseo es retirarse en la U y fijó la fecha en la que desea retornar al cuadro laico: "No me van a dejar salir antes por el contrato, quiero pelear la Libertadores con Racing y empezar el 2021 con la U, pero ahí ya no depende de mí".

Ante esto, el director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, se refirió al caso: "A Marcelo lo conozco desde chico, él siempre tendrá las puertas abiertas de la U por todo lo que hizo por el club. Hay un nuevo escenario y la realidad es que antes teníamos claro lo que sucedería de acá a fin de año, pero ahora no lo sabemos".

"Entramos a una nueva realidad, sobretodo en el aspecto económico Y eso es relevante para llevar a cabo los deseos", añadió en conversación con Radio Cooperativa sobre la crisis que ha generado el coronavirus en la economía del club.

Marcelo Díaz fue pieza clave de la U de Jorge Sampaoli en 2011 y 2012

Por último, el Superman señaló que "siempre será un jugador importante para nosotros, pero hay que ver las circunstancias. No es un jugador barato y hoy la U está lejos de eso".

"Para este año ya habíamos bajado a 300 millones de pesos mensuales en el gasto mensual de la planilla y con el coronavirus no sabemos lo que pasará más adelante", cerró.